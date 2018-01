Enduropale du Touquet : le meilleur de l'édition 2018 en une vidéo

Enduropale du Touquet : highlights 2018 - les meilleurs moments en une vidéo

Le Nordiste Milko Potisek (Yamaha) a remporté dimanche l'Enduropale du Touquet (Pas-de-Calais) en devançant le favori britannique Nathan Watson (KTM) et un autre Tricolore, Camille Chapelière (KTM), au terme des trois heures de course disputées dans le sable nordiste.En tête depuis le premier tour, le coureur nordiste, cousin de Timoteï, double vainqueur de l'épreuve décédé à l'entraînement en 2009, inscrit pour la première fois son nom au palmarès. Le tenant du titre, le Belge Daymond Martens (Yamaha), diminué par des douleurs au dos, n'a jamais pu soutenir le rythme des meilleurs et termine quatrième.Triple lauréat (2014, 2015 et 2016) et deuxième l'an dernier, le Nordiste Adrien Van Beveren, victime d'une lourde chute dix jours plus tôt alors qu'il occupait la première place du rallye Dakar, avait été rapatrié d'Argentine samedi pour assister à la course en tant que spectateur.

Le classement:



1. Milko Potisek (FRA/Yamaha)



2. Nathan Watson (ENG/KTM) à 2:10.462



3. Camille Chapelière (FRA/KTM) à 8:36.731



4. Daymond Martens (BEL/Yamaha) à 14:07.371



5. Ken De Dycker (BEL/KTM) à 14:35.440



6. Victor Brossier (FRA/Yamaha) à 15:53.121



7. Damien Prevot (FRA/KTM) à 1 tour



8. Romain Dumontier (FRA/Yamaha) à 1 tour



9. Jamie McCanney (ENG/Yamaha) à 1 tour



10. Florent Blanchard (FRA/Yamaha) à 1 tour