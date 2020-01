Enduropale du Touquet. Météo, horaires, circuit, télé, favoris... : ce qu'il faut savoir sur l'édition 2020

1. Enduropale du Touquet 2020 : quels horaires ?

La Vintage, la course des motos d’avant 1996, se déroulera vendredi, pour la 1ère fois en une seule manche d'une heure. Départ à 14h .

L'Enduropale espoirs (11-15 ans) se déroulera le samedi de 8h30 à 9h30

L'Enduropale juniors : samedi de 10h30 à 12h

Le Quaduro : samedi de 13h30 à 16h (retransmis en direct sur notre site internet)

2. Enduropale du Touquet 2020 : quel circuit ?

Circuit du 45ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais 2020



3. Enduropale du Touquet 2020 : quels favoris ?

4. Enduropale du Touquet : comment s'y rendre ?

5. Enduropale du Touquet : comment regarder la course de chez soi ?



6. Enduropale du Touquet 2018 : quelle météo ?

L'édition 2020 de l'Enduropale du Touquet débutera cette année dimanche 2 février à 12h45. La traversée de la ville en convoi débutera à 12h15. 3 heures de course jusqu'à 15h45.Quatre autres courses auront lieu tout au long du week-end :Plus de 2500 pilotes sont inscrits cette année pour les 5 courses. "Un record", annonce fièrement David Hauquier, directeur de l'épreuve.13 km, 50 bosses : le circuit 2020 n'a pas fondamentalement changé. La fosse, qui avait été critiquée l'an dernier, a été supprimée. La butte à étages a été également repensée, car elle avait posé quelques problèmes."Le circuit a été simplifié, résume David Hauquier. Il a été élargi, vu le nombre de concurrents."On prend les mêmes et on recommence ? Nathan Watson, vainqueur l'an dernier est de nouveau le grand favori. Son challenger, Milko Potisek, sera là. Jefferey Dewulf et Jérémy Van Horebeek aussi.De tous ces pilotes, il a été question dans notre émission spéciale de ce mercredi avec les pilotes, le directeur de l'épreuve, notre consultant, un entraîneur...Voici les pronostics de notre consultant sur France 3 Nord Pas-de-Calais : Sergeï Potisek.Comme chaque année, entre 200 000 et 500 000 personnes sont attendues au Touquet. Ça fait du monde. Pour se rendre au Touquet, mieux vaut donc se préparer.La solution la plus choisie par les fans de l'Enduropale. Des "relais calmos" sont, comme chaque année, mis en place pour que les motards puissent se reporser. Au Parcq (Pas-de-Calais) et un autre dans la Somme. Les autoroutes sont gratuites pour les motards qui se rendent à l'Enduropale.A16 Sortie n°26 Etaples-Le Touquet-Paris-Plage. Attention, fermeture du Pont Rose à 14h le 2 février. Téléchargez le plan d’accès après 14h ici (accès autorisé uniquement avec laisser passer).Des liaisons régulières sont assurées en TER et TGV au départ de Paris et Lille. Le dimanche, des navettes Keolis peuvent vous emmener de la gare au lycée hôtelier du Touquet-Paris-Plage entre 9h et 11h30.Un parking payant de 3100 places est mis à disposition à l’aéroport. Au Touquet, deux zones d’accueil gratuites sont réservées aux spectateurs : sur le front de mer du Touquet, sur le front de mer de Stella Plage.Cette année, plus que jamais, France 3 Nord Pas-de-Calais est "LA" chaîne de l'Enduropale. Reportages, pages spéciales, émissions, retransmission de la course en HD et en intégralité (avec Céline Rousseaux, Sergeï Potisek, Xavier de Soultrait aux commentaires) à partir de 12h30 sur notre site hdf.france3.fr , Quaduro retransmis sur le web (avec Céline Rousseaux et Simon Vitse aux commentaires)...Tout le week-end, votre chaîne régionale déploie des moyens importants pour faire vivre au plus l'événement. Le programme détaillé est ici Selon Météo France, ce vendredi, Pour le dernier jour du mois de janvier (vendredi) encore et toujours des nuages, avec des pluies faibles et éparses. En soirée, les pluies deviendront plus régulières. Le vent sera toujours de la partie (rafales de 50 à 70 km/h), et la douceur s’accentuera encore un peu plus au lever du jour : 8° à 10°. Les maximales seront identiques à la veille.Samedi, nouvelle journée de transition. Le ciel chargé du matin avec pluies et averses, deviendra plus lumineux l’après-midi, mais aussi plus sec. Le vent restera sensible (rafales de 80 à 90 km/h sur la façade maritime, 50 à 70 km/h dans les terres). Minimales de 8° à 10°, maximales de 11° à 14°.Dimanche, bon temps pour les crêpes (ce sera la Chandeleur) ! De la pluie, du vent, sans doute un petit mieux l’après-midi côté ciel. Ce qui est sûr, c’est que la douceur va persister puisque nous aurons les mêmes températures que samedi !