VIDEO. Enduropale du Touquet : Milko Potisek, impressionnant, remporte la 45ème édition

Milko, la revanche ! Un an après avoir échoué dans le dernier tour face à Watson, Milko Potisek a réussi à remporter le 2ème Enduropale du Touquet de sa carrière (après celui de 2018). Le Nordiste a dompté les autres concurrents quasiment de bout en bout.Il termine avec plus de 3 minutes d'avance sur le Belge Jérémy Van Horebeek et le Britannique Nathan Watson, sanctionné de 45 secondes d'arrêt pour avoir volé le départ."Une victoire magnifique. Je ne suis pas bien parti. J'ai doublé tout le monde. J'ai prouvé que j'avais la meilleure équipe, la meilleur moto, a réagi à chaud le pilote originaire de Cassel. Cette victoire a été plus dure que la première. Le niveau est de plus en plus haut. Je reviendrai encore l'année prochaine."La course, qui a failli être raccourcie à cause de la marée, a finalement pu aller au terme des 3h de course réglementaires.