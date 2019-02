VIDEO. Enduropale du Touquet : Nathan Watson remporte l'édition 2019

Enduropale du Touquet : les 3 dernières minutes de la course

Enduropale du Touquet : l'interview du vainqueur Nathan Watson

Classement de l'Enduropale 2019 1. Nathan Watson (GB/KTM)

2. Daymond Martens (BEL/Yamaha) à 4'55

3. Richard Fura (FRA/Honda) à 6'53

4. Adrien van Beveren (FRA/Yamaha) à 7'56

5. Stéphane Watel (FRA/KTM) à 10'44

6. Petar Petrov (FRA/KTM) à 13'53

7. Maxime Sot (FRA/Yamaha) à 13'56

8. Victor Brossier (FRA/Yamaha) à 15'23

9. Milko Potisek (Yamaha) à 1 tour

10. Timothée Florin (FRA/Kawasaki) à 1 tour



Sous le soleil et avec un suspense maximum. L'a offert un beau spectacle ce dimanche. L'Anglais Nathan Watson, pilote KTM, l'emporte pour la 1ère fois de sa carrière au terme d'une course indécise et pleine de rebondissements.Le Holeshot pour(devant Van Beveren). Le pilote KTM a dominé le début de course avant de prendre une pénalité et d'enchaîner deux chutes.C'est ensuite l'irruption d'un quasi-inconnu : le Belge-dont c'était le 1er Enduropale- a dominé le début de la course avant d'abandonner dans les dernières minutes. Maiset l'Anglaissont restés patients, en embuscade. En début de 3ème heure, les deux favoris annoncés ont entamé un duel passionnant.Deux ou trois secondes d'écart après 11 tours et à une demi-heure de l'arrivée. Dernier passage aux stands : le jeune Anglais attend un tour de plus et passe devant en ne remettant pas d'essence. Il maîtrise Potisek dans le dernier tour., 25 ans, 2ème l'an dernier derrière le Nordiste (qui aura un souci mécanique dans les derniers instants), réussit son pari sur le fil.C'est le 1er Britannique à remporter l'Daymond Martens termine 2ème, Richard Fura 3ème. Le classement complet de tous les pilotes est ici