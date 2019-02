Enduropale du Touquet : Petit remporte la course espoirs

3e jour de l’#enduropale2019 du #touquet Bravo aux Espoirs pour leur course matinale! Sur le podium Adrien Petit, 13 ans, (ici en interview) suivi par Junior Bal et Tejy Krismann! 👏 Bravo aussi à la première féminine Leelou Lobbedez! pic.twitter.com/CvIQnWgAda — VilleduTouquet (@villedutouquet) 3 février 2019

Junior Bal ce dimanche matin au Touquet / © F.Giltay

Course du petit matin. 8h30-9h30. L', course réservée aux 11-15 ans, a eu lieu ce dimanche matin, prélude à la grande course de cet après-midi 14h.C'est le jeune Français, sur Husqvarna, qui l'a emporté devant le Belge. Une beau retour puisqu'il s'était cassé la clavicule en décembre dernier et n'avait pu participer à l'épreuve de Grayan début janvier. Originaire de l'Oise, Adrien Petit a 13 ans.En début de course, un jeune pilote a été blessé et évacué par hélicoptère Le classement complet de la course Espoirs de l'Enduropale du Touquet est ici