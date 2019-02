Enduropale du Touquet : Ternynck remporte le Quaduro au bout du suspense

© F.Giltay

Dans les bouchons du Quaduro 2019

Quaduro 2019 : les plus belles images



Revoir le Quaduro de l'Enduropale du Touquet en intégralité

Quaduro 2019

en partenariat avec la région Hauts-de-France

Une belle bagarre pendant 2h30.a remporté ce samedi le Quaduro de l'à l'issue d'une course animée et qui donné lieu à plusieurs rebondissements.Keveen Rochereau, en tête après une demi-heure de course, a dû abandonner pour cause de casse mécanique. L'Anglais Seal a tenu en tête pendant près d'une heure avant de laisser la place à un duo. Le premier a été le plus fort au bout des 2h30 de course, grâce à une casse mécanique du deuxième dans la dernière ligne du dernier tour.est revenu récemment au Quad après avoir arrêté pendant 3 ans. Il avait jusque-là roulé huit fois au Touquet et fait sept podiums. "Gagner c'est quand même bien. On a fait une super course avec Romain. C'était génial ! On se regardait, on se faisait des signes", a réagi Ternynck après l'arrivée.Le classement complet de tous les pilotes est ici