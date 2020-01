Enduropale du Touquet : vainqueur en 2017, Daymond Martens forfait cette année

Il sera le grand absent de l'Enduropale du Touquet cette année : Daymond Martens, vainqueur en 2017 et deuxième en 2019, a dû renoncer à la fête touquettoise à cause du vertèbre fracturée à la suite d'une chute à Grayan le 12 janvier."Fracture de la vertèbre L1 ! Je dois donc porter un corset pendant 6 semaines et donc toutes les chances de briller au Touquet s’envolent...", a expliqué le pilote belge sur sa page Facebook lundi.Plusieurs favoris ont déjà renoncé à cette édition 2002 de l'Enduro, qui aura lieu du 31 janvier au 2 février : Adrien Van Beveren (4e en 2019) est blessé après sa chute sur le Dakar, et Stéphane Watel (5e en 2019) qui a lui aussi dû déclarer forfait après une chute le week-end dernier.