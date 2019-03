Belgique : une ONG évoque des décès d'enfants de jihadistes et exige des rapatriements

Deux enfants belges sont morts dans des camps en Syrie | Proche-Orient https://t.co/ingA2pszCA via @lesoir — Child Focus Belgique (@ChildFocusFR) 28 mars 2019

Une majorité a moins de 6 ans

Une ONG belge, la Fondation Child Focus , a demandé jeudi le "rapatriement rapide" par les Occidentaux des enfants de jihadistes blessés ousous contrôle kurde,Selon cette ONG, la situation humanitaire dans ces camps, notamment celui d'Al-Hol,le dernier réduit du groupe Etat islamiquepar l'alliance arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS).on parle d'orphelins, d'enfants (...) victimes de rapt parentaux et on parle d'enfants maintenant blessés" dans des combats, a déclaré sa directrice générale Heidi De Pauw à la radio La Première (RTBF).Mme De Pauw, en contact avec des familles belges, a fait état de, après un premier remontant àLes deux plus récents, a-t-elle souligné, concernent "un enfant qui n'avait pas assez de nourriture et est décédé suite à ça et un autre enfant blessé qui n'a pas eu les soins nécessaires".Elle a précisé que ce dernier décès, la semaine passée, était lié aux combats de Baghouz ou ses environs. "Un enfant d'un an et demi", a assuré Mme De Pauw.Ces décès n'ont pas pu être confirmés par d'autres sources pour l'instant. Il y a actuellement une quarantaine d'enfants belges "localisés" dans les camps sous contrôle kurde d'et, a dit Mme De Pauw. Une majorité d'entre eux a, et quatre sont sans aucun parent.Parmi les jeunes enfants, une fillette présente avec sa mère a. La "priorité" selon Mme De Pauw doit être de soigner les blessés et mettre en sécurité les orphelins.Child Focus, fondation d'utilité publique pour enfants disparus et sexuellement exploités, a été sollicitée dès 2012, au moment des premiers départs en Syrie, par des familles belges d'enfantsBruxelles estime quede zone de guerre.