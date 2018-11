“Enlysée”, la boutique qui parodie celle de l'Elysée, reverse 30 000 euros à des associations d'aide aux sans-abris

Cela fait maintenant un mois qu'https://t.co/6X3r0aGXp7 existe. https://t.co/wbUnRIyUlx On a écrit une longue déclaration pour vous remercier, et vous dire ou nous en sommes avec le pognon de dingue pour les assos : @AubergeMigrants, SALAM et @Abbe_Pierre #enlysée #ruissellement pic.twitter.com/X7S4R0VAJn — Enlysée.fr (@EnlyseeBoutique) 23 octobre 2018

Nouveaux goodies en vue

80% des français cibles, les retraités, n'étaient pas représentés via nos produits

Soutenez l’effort national pour la croissance en favorisant votre nostalgie pour le #GeneraldeGaulle : https://t.co/OxhFyBSi4X



PS : produit apprécié à #colombeylesdeuxéglises pic.twitter.com/OG9rSStpRD — Enlysée.fr (@EnlyseeBoutique) 8 octobre 2018

Un t-shirt "", un sweat "Dernier de cordée", un mug "Je traverse la rue" ou encore un tote bag "Président de la Start-up France... Les goodies des petites phrases et punchlines d'Emmanuel Macron s'arrachent sur le site enlyseeboutique.fr, qui parodie la boutique de produits dérivés de l'Élysée Le site a été créé il y a un peu plus d'un mois et il totalise déjà 3 000 commandes. Les fondateurs de cette boutique parodique, trois jeunes de Calais et Lille, ont reversé 30 000 euros aux associationsLes bénéfices sont distribués aux associations ce vendredi à Calais., ce qui représente 10% des dépenses de Salam, par exemple, qui distribue près de 500 repas par jour.Et les membres des associations, notamment l'Auberge des migrants, se sont prêtés au jeuvendus sur le site parodique."Ca nous permet de faire ce qu'on ne fait jamais, d'acheter un peu de fruits à des grossistes, acheter des chaussettes, des gants... Ce sont des frais qu'on est souvent amené à reporter", confie le président de Salam, Jean-Claude Lenoir à Franceinfo Et les Nordistes préviennent : "On revient très bientôt avec, drôles et dédramatisantes comme à notre habitude". L'un des fondateurs, Manu, en profite pour lancer un appel au président : "On attend avec impatience qu'Emmanuel Macron devienne le parrain de la boutique de l'Enlysée, ça nous ferait très plaisir !"Il n'est donc pas exclu que le "", lancé par le président en Normandie se retrouve prochainement parodié sur un mug ou un t-shirt...