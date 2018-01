Enquête compteurs Linky

Les compteurs Linky sont des compteurs électriques dit "intelligents". Grâce à eux, Enedis peut mieux connaître la consommation d’électricité des foyers en temps réel, et de pouvoir mieux la maîtriser. Ils doivent être généralisés d'ici 2021.Déjà 7 millions de foyers en France en sont équipés. Le changement de tous les compteurs va coûter 5 milliards d'euros à Enedis.Mais de plus en plus de communes votent en conseil municipal des délibérations interdisant l'installation de ces compteurs. L'association Refus Linky en a recensé 485 dans toutes la France dont 18 dans les Hauts-de-France.Raisons de santé....Respect de la vie privée...Le point sur le vrai du faux des arguments pro et anti-Linky.