ENQUÊTE. Pas d'école jusqu'à nouvel ordre dans 52% des communes de l'Oise, et dans au moins 33% des communes en Picardie

Dans toute la France, comme ici dans l’académie de Toulouse, c’est à plus de 90% que les communes vont ouvrir leurs écoles cette semaine.

Merci à tous ceux qui se mobilisent et travaillent pour cette reprise progressive.

L’école est fondamentale: https://t.co/3dJqLyt3lr — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) May 11, 2020

En vert, 264 communes qui accueilleront des élèves cette semaine, le 12 ou le 14 mai

En orange, 68 communes qui rouvriront leurs écoles à une date ultérieure

En rouge, 391 communes qui ne rouvriront pas leurs écoles jusqu'à nouvel ordre

Moins de 62% des maires rouvrent leurs écoles cette semaine

C'est un sujet qui semble tabou en Picardie. Personne ne parvient à répondre à cette question au centre des préoccupations : "Combien de communes rouvriront-elles leurs écoles dans l’Aisne, l’Oise et la Somme cette semaine ?"Au niveau national, pourtant, la situation semble sans équivoque : "Plus de 90% des communes vont ouvrir leurs écoles cette semaine", annonçait ce lundi 11 mai le ministre de l’Education nationale sur les réseaux sociaux.Un taux élevé qui rappelle les propos de Stéphanie Dameron, la rectrice de l’Académie d’Amiens, lors de sa conférence de presse du 5 mai : "On estime que 90% des communes pourront rouvrir leurs écoles le 11 mai, jour de la pré-rentrée."Mais depuis une semaine en Picardie, c’est silence radio sur le sujet. "Nous ne sommes pas en mesure de vous répondre précisément car nos données ne sont pas consolidées", nous répète le rectorat. Même mutisme du côté des trois préfectures de l’Aisne, l’Oise et la Somme qui nous renvoient de concert vers l'Académie d'Amiens "qui centralise les chiffres". Retour à la case départ. Sans aucune information.Se pose alors une question : pourquoi ? Pourquoi ne pas communiquer sur ce sujet pourtant au centre des préoccupations ?Pour y répondre, il nous a donc fallu collecter les données une par une, commune par commune, en appelant les mairies, en consultant les sites internet ou les pages Facebook des municipalités et en sollicitant les habitants via nos réseaux sociaux.Et voici le résultat sur cette carte (et sur la liste par ordre alphabétique en bas de page) avec :Cette carte est non-exhaustive et évolutive. Elle est mise à jour régulièrement. Si vous avez des informations concernant les écoles de votre commune, vous pouvez nous les communiquer par mail à l’adresse suivante : web.picardie@francetv.fr

À ce jour (13 mai), ils sont donc au moins 459 maires picards à ne pas rouvrir leurs écoles pour le moment (en rouge et en orange sur notre carte). Et au moins 264 qui ont pris la décision d’accueillir à nouveau des élèves dans leurs écoles dès cette semaine (en vert sur notre carte).



Si nous écrivons pour les deux catégories "au moins 459" et "au moins 264", c’est parce que ces deux nombres ne peuvent que varier à la hausse. En effet, malgré plusieurs jours d’"enquête", nous ne sommes parvenus à recueillir les données "que" pour 723 des 1182 communes qui possèdent au moins une école en Picardie.



C’est tout de même suffisant pour affirmer que plus de 38% des maires picards ont pris la décision de ne pas rouvrir leurs écoles cette semaine. Et donc que moins de 62% des communes vont pouvoir accueillir à nouveau des élèves cette semaine dans l’académie d’Amiens. C’est bien en deçà des "90%" espérés il y a une semaine par la rectrice Stéphanie Dameron et annoncés au niveau national ce lundi 11 mai par le ministre Jean-Michel Blanquer. Et c’est peut-être pour cela que l’Académie d’Amiens "n’est pas en mesure de communiquer sur le sujet".



Pas d'école jusqu'à nouvel ordre dans la majorité des communes de l'Oise

D’autant que dans l’Oise, on atteint des records. Et pour ce département au moins, le rectorat dispose bien de chiffres détaillés, commune par commune. Nous en avons maintenant la confirmation.



Lundi 11 mai, lors d’une visioconférence avec des représentants de l’association des maires de l’Oise, la directrice académique des services de l’Education nationale a affirmé : "268 communes (ndlr : sur 518) ne rouvriront pas leurs écoles dans l’Oise. 218 maires ont pris un arrêté de fermeture jusqu’à nouvel ordre et 50 autres en ont informé le Préfet par courrier».



Dans l’Oise, 52% des maires sont donc opposés à une reprise de l’école dans l'immédiat. Une partie d’entre eux n’envisage même pas une réouverture avant septembre. Une situation qui s’explique notamment par la volonté des municipalités de ne prendre aucun risque dans un département qui fut le premier foyer de l’épidémie du Covid-19 en France, et qui est toujours classé rouge sur la carte du déconfinement. A l’échelon de la Picardie, ce sont au moins un tiers des maires qui ont pris cette décision de fermeture de leurs écoles jusqu’à nouvel ordre.



Le dilemme des maires

À la fois confrontés à la crainte de voir leur responsabilité pénale mise en cause en cas de contamination d’un élève, et à la difficulté de répondre aux consignes sanitaires très strictes, de nombreux maires ont décidé de jeter l’éponge. A l’image de Christophe Dietrich, maire (DVD) de Laigneville, qui fustige le protocole de 54 pages édicté par le ministère de l’Education nationale : "Toutes ces précautions sanitaires, c’est du grand délire ! Rouvrir l’école, c’est une impossibilité technique, humaine et matérielle".



Une position partagée par de nombreux édiles en Picardie, et résumée par Jean-Claude Billot, le président de l'association des maires de la Somme : "On a tous envie de rouvrir nos écoles, sur le papier, tout parait simple, mais dans la réalité tout est compliqué voire impossible à mettre en œuvre".

« Il faut apprendre à vivre avec le risque »

Malgré toutes les contraintes, certains maires ont eux décidé d'ouvrir leurs écoles dès cette semaine (en vert sur notre carte). C'est le cas par exemple à Longueil-Sainte-Marie, dans l'Oise, où le maire Stanislas Barthélémy (LREM) voit cette rentrée du 12 mai comme une opportunité : celle d’une répétition générale avant une rentrée massive en septembre prochain. "Il faut apprendre à vivre avec le risque, le fuir n’est pas la solution. Je préfère ajuster mon dispositif maintenant que de me retrouver en septembre avec les 200 élèves de l’école élémentaire sans qu’aucune solution concrète n’ait été trouvée, ce serait catastrophique."



Confrontés à un véritable dilemme, les maires font donc ce qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont. Certains "attendent pour voir". Plusieurs communes picardes ont ainsi préféré reporter le retour des élèves d'une voire plusieurs semaines (en orange sur notre carte), comme à Montataire dans l'Oise où le maire ne pouvait pas "envisager organiser une rentrée scolaire en quelques jours".



Jean-Pierre Bosino (PCF), "attaché au retour des enfants à l’école mais pas à n’importe quel prix" a donc décidé de reporter la rentrée au 25 mai, pour les élèves de la grande section au CM2, mais seulement les lundi, mardi et jeudi : " Le vendredi sera consacré à l’enseignement à distance et au grand nettoyage des écoles. Les trois autres jours, toutes les classes seront divisées en 2 groupes, accueillis une semaine sur deux"



Face à cette situation inédite et complexe, "c'est partout du sur-mesure", explique Pierre-Jean Verzelen, le président de l'union des maires de l'Aisne. "Il y a autant de cas particuliers que de communes. Et le problème se pose particulièrement en milieu rural où le moindre problème de ressources humaines oblige à laisser l’école fermée."





309 communes qui ne rouvriront pas leurs écoles, jusqu'à nouvel ordre

Aisne (73 communes)

Abbécourt

Achery

Amigny-Rouy

Athies-sous-Laon

Audigny

Barisis

Beaurevoir

Beautor

Bertaucourt-Epourdon

Besmé

Béthancourt-en-Vaux

Bézu-Saint-Germain

Beuvardes

Bichancourt

Brissay-Choigny

Brissy-Hamégicourt

Caillouël-Crépigny

Camelin

Caumont

Charmes

Chevresis-Monceau

Coucy-le-Château-Auffrique

Croix-Fonsomme

Cugny

Danizy

Essigny-le-Petit

Estrées

Etaves-et-Bocquiaux

Etreillers

Fayet

Flavigny-le-Grand-et-Beaurain

Folembray

Fonsomme

Fossoy

Fourdrain

Francilly-Selency

Frières-Faillouël

Gouy

Gricourt

Grugies

Holnon

Homblières

Joncourt

La Fère

La Ferté-Chevresis

La Neuville-en-Beine

La Vallée-au-Blé

Le Catelet

Lehaucourt

Lemé

Lesdins

Marest-Dampcourt

Monceau-lès-Leups

Monceau-sur-Oise

Mont d'Origny

Mont-Saint-Père

Morcourt

Moÿ-de-l’Aisne

Nauroy

Neuville-Saint-Amand

Omissy

Origny-Sainte-Benoite

Pontavert

Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt

Saint-Gobain

Saint Gobert

Savy

Sinceny

Urvillers

Vendhuile

Vermand

Versigny

Viry-Noureuil

Oise (185 communes)

Abancourt

Abbeville-Saint-Lucien

Achy

Angy

Ansauvillers

Auger-Saint-Vincent

Avrechy

Bachivillers

Bailleul-le-Soc

Bailly

Bazicourt

Beaurains-lès-Noyon

Béhéricourt

Berlancourt

Blargies

Blicourt

Boissy-le-Bois

Boran-sur-Oise

Bornel

Boulogne-la-Grasse

Braisnes-sur-Aronde

Bulles

Bury

Cambronne-lès-Clermont

Candor

Canny-sur-Matz

Catenoy

Cauffry

Cauvigny

Cempuis

Chambly

Chèvreville

Chiry-Ourscamp

Cires-lès-Mello

Conchy-les-Pots

Conteville

Couloisy

Courcelles-lès-Gisors

Courtieux

Cressonsacq

Crèvecœur-le-Grand

Crisolles

Croutoy

Cuigy-en-Bray

Cuts

Cuvilly

Cuy

Daméraucourt

Dargies

Dives

Elincourt-Sainte-Marguerite

Enencourt-le-Sec

Ercuis

Ermenonville

Esquennoy

Essuiles

Evricourt

Fontaine-Lavaganne

Francières

Fréniches

Fresneaux-Montchevreuil

Fresnoy-le-Luat

Frétoy-le-Château

Frocourt

Genvry

Grandfresnoy

Grandrû

Grandvilliers

Grez

Guiscard

Golancourt

Gournay-sur-Aronde

Grandvillers-aux-Bois

Hanvoile

Hautbos

Haute-Epine

Hautefontaine

Heilles

Hémévillers

Hermes

Hétomesnil

Hondainville

Ivry-le-Temple

Jaulzy

Laboissière-en-Thelle

Lachapelle-aux-Pots

Lachaussée-du-Bois-d'Ecu

La Drenne

Lalandelle

La Neuville-Roy

Larbroye

Laigneville

Lagny

Lagny-le-Sec

La Houssoye

La Neuville-sur-Oudeuil

Lassigny

Laversines

Le Coudray-Saint-Germer

Le Coudray-sur-Thelle

Le Fay-Saint-Quentin

Le Mesnil-en-Thelle

Le Mesnil-Théribus

Le Plessier-sur-Bulles

Le Plessier-sur-Saint-Just

Le Vauroux

Liancourt-Saint-Pierre

Libermont

Lieuvillers

Longueil-Annel

Lormaison

Maignelay-Montigny

Marest-sur-Matz

Marseille-en-Beauvaisis

Maulers

Mélicoq

Méru

Moliens

Montagny-Sainte-Félicité

Montiers

Montmartin

Montreuil-sur-Brêche

Mouchy-le-Chatel

Moulin-sous-Touvent

Mouy

Morlincourt

Moyenneville

Muirancourt

Nanteuil-le-Haudouin

Neuilly-en-Thelle

Neuilly-sous-Clermont

Neuville-Bosc

Nointel

Noyon

Ognes

Oroër

Orvillers-Sorel

Oursel-Maison

Pisseleu

Plainval

Ponchon

Pont-l’Evêque

Pontoise-lès-Noyon

Porcheux

Porquéricourt

Précy-sur-Oise

Puits-la-Vallée

Rainvillers

Rémérangles

Ressons-sur-Matz

Ribécourt-Dreslincourt

Rosoy

Rouvillers

Roye-sur-Matz

Saint-Germer-de-Fly

Saint-Léger-aux-Bois

Saint-Maur

Salency

Saint-Paul

Sarnois

Savignies

Sempigny

Sermaize

Sommereux

Suzoy

Talmontiers

Thérines

Thiverny

Thourotte

Thury-sous-Clermont

Tillé

Tracy-le-Mont

Tracy-le-Val

Tricot

Trumilly

Ully-Saint-Georges

Valdampierre

Valescourt

Vandelicourt

Varesnes

Vauchelles

Vaumoise

Verderonne

Villeselve

Warluis

Somme (51 communes)

Acheux-en-Vimeu

Arvillers

Béthencourt-sur-Mer

Bourseville

Bovelles

Bray-sur-Somme

Brie

Briquemesnil-Floxicourt

Buire-sur-l'Ancre

Camon

Chepy

Clairy-Saulchoix

Davenescourt

Domart-en-Ponthieu

Eppeville

Estrées-Mons

Ferrières

Feuquières-en-Vimeu

Flixecourt

Fressenneville

Fricourt

Friville-Escarbotin

Gézaincourt

Grébault-Mesnil

Guerbigny

Guignemicourt

Hangest-en Santerre

Hem-Hardinval

L’Etoile

Longueau

Méaulte

Morisel

Moyenneville

Nesle

Nibas

Oust-Marest

Pissy

Pont-Noyelles

Pozières

Querrieu

Roisel

Romescamps

Saint-Maxent

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Seux

Toeufles

Tours-en-Vimeu

Tully

Villers-Carbonnel

Woignarue

Woincourt





68 Communes qui rouvriront leurs écoles à une date ultérieure

Aisne (4 communes)

Condren 25/05

Levergies 25/05

Pierrepont 18/05

Tergnier 18/05

Oise (12 communes)

Angicourt 2/06

Auneuil 18/05

Bailleval 25/05

Béthisy-Saint-Pierre 25/05

Bussy 02/06

Chaumont-en-Vexin 18/05

Hardivillers 25/05

Montataire 25/05

Rantigny 02/06

Rieux 18/05

Saint-Omer-en-Chaussée 25/05

Villers-Saint-Paul 18/05

Somme (52 communes)

Agenvillers 18/05

Ailly-le-Haut-Clocher 18/05

Ailly-sur-Somme 18/05

Albert 18/05

Berteaucourt-les-Dames 02/06

Berteaucourt-lès-Thennes 18/05

Bonnay 02/06 (sous réserve)

Bouchoir 18/05 (sous réserve)

Buigny-Saint-Maclou 18/05

Canchy 18/05

Chaulnes 18/05 (sous réserve)

Crécy-en-Ponthieu 18/05

Démuin 18/05 (sous réserve)

Domart-sur-la-Luce 25/05 (sous réserve)

Dompierre-Becquincourt 18/05 (sous réserve)

Estrées-Deniécourt 18/05 (sous réserve)

Forest-l'Abbaye 18/05

Fort-Mahon-Plage 18/05

Franvillers 02/06 (sous réserve)

Gueschart 18/05

Hamelet 18/05

Harbonnières 18/05 (sous réserve)

Hautvillers-Ouville 18/05

Lahoussoye 02/06 (sous réserve)

Lamotte-Buleux 18/05

Le Crotoy 18/05

Le Hamel 18/05

Le Quesnel 18/05 (sous réserve)

Le Titre 18/05

Marchélepot 18/05 (sous réserve)

Méharicourt 18/05 (sous réserve)

Montdidier 25/05

Moreuil 02/06

Neuilly-l'Hôpital 18/05

Nouvion 18/05

Noyelles-sur-Mer 18/05

Omiécourt 18/05 (sous réserve)

Péronne 18/05

Pertain 18/05 (sous réserve)

Pont-Rémy 18/05

Proyart 18/05 (sous réserve)

Quend 18/05

Rosières-en-Santerre 18/05 (sous réserve)

Roye 02/06 (sous réserve)

Rue 18/05

Sailly-Flibeaucourt 18/05

Saint-Riquier 18/05

Senarpont 18/05

Vaire-sous-Corbie 18/05

Vaux-sur-Somme 18/05

Vironchaux 18/05

Vron 18/05





Les 264 communes qui accueilleront des élèves cette semaine

Aisne (109 communes)

Alaincourt 14/05

Anguilcourt-le-Sart 14/05

Anizy-le-Château

Aubigny-aux-Kaisnes

Aulnois-sous-Laon

Barenton-Bugny 14/05

Barzy-en-Thiérache

Beaurieux

Belleu

Bernot

Blérancourt

Bohain-en-Vermandois

Boué 14/05

Brancourt-le-Grand

Bucy-le-Long

Buironfosse

Chézy-sur-Marne

Chambry

Charly-sur-Marne

Château-Thierry

Chauny

Clastres

Couvron-et-Aumencourt 14/05

Crécy-au-Mont

Crécy-sur-Serre

Crouy 14/05

Condé-sur-Suippe

Crouttes-sur-Marne

Cuffies

Domptin

Esquéhéries

Etréaupont

Etreux

Fère-en-Tardenois

Fesmy-le-Sart

Flavy-le-Martel

Fontaine-lès-Vervins

Fresnoy-le-Grand

Gauchy

Guise

Hargicourt

Harly

Hirson

Itancourt

Jussy

Laon

La Capelle

La Ferté-Milon

La Flamengrie

Le Hérie-la-Viéville

Le Nouvion-en-Thiérache

Lesquielles-Saint-Germain

Leuilly-sous-Coucy

Liesse-Notre-Dame

Manicamp

Marigny-en-Orxois

Marle

Marly-Gomont

Mennessis

Mennevret

Mercin-et-Vaux

Merlieux-et-Fouquerolles

Mézières-sur-Oise 14/05

Mézy-Moulins

Montbrehain

Montescourt-Lizerolles

Montreuil-aux-Lions

Neuilly-Saint-Front

Neuvillette

Nogent-l’Artaud

Nouvion-le-Comte

Nouvion-et-Catillon

Oisy

Quierzy

Parpeville

Pasly

Pavant

Pinon

Plomion

Pommiers

Pouilly-sur-Serre

Prémont

Presles-et-Thierny

Renansart

Ribemont

Romeny-sur-Marne

Saint-Aubin

Saint-Paul-aux-Bois

Saint-Quentin

Sains-Richaumont

Saint-Simon

Saulchery

Séry-les-Mézières

Sissonne

Soissons

Thenelles

Trosly-Loire

Tupigny

Vailly-sur-Aisne 14/05

Vaux-Andigny

Vendeuil

Vervins

Viels-Maisons

Villeneuve-Saint-Germain

Villeret

Villers-Cotterêts 14/05

Villers-le-Sec

Villers-Saint-Christophe

Wassigny

Oise (78 communes)

Agnetz

Airion

Arsy

Auteuil 14/05

Bailleul-sur-Thérain

Beauvais 14/05

Berneuil-en-Bray 14/05

Berthecourt

Breteuil

Bresles

Breuil-le-Sec

Breuil-le-Vert

Brunvillers-la-Motte

Catillon-Fumechon

Chantilly

Chevrières 14/05

Clermont

Compiègne

Cormeilles

Coye-le-Forêt

Cramoisy 14/05

Creil 14/05

Crépy-en-Valois

Croixrault 14/05

Eplessier 14/05

Equennes-Eramecourt 14/05

Estrées-Saint-Denis

Fluy

Froissy

Gannes

Gauville 14/05

Gouvieux

Haudivillers

Hénonville

Jouy-sous-Thelle 14/05

Lacroix-Saint-Ouen

Lamorlaye

Le Crocq

Le Mesnil-sur-Bulles

Le Meux 14/05

Le Plessis-Belleville

Les Ageux

Liancourt

Lignières-Châtelain 14/05

Liomer 14/05

Longueil-Sainte-Marie

Margny-lès-Compiègne

Mogneville 14/05

Morvillers-Saint-Saturnin 14/05

Moyvillers

Noailles

Nogent-sur-Oise 14/05

Nourard-le-Franc

Ons-en-Bray

Orry-la-Ville

Pontpoint

Pont-Sainte-Maxence

Quesnoy-sur-Airaines

Quinquempoix

Rully 14/05

Sacy-le-Grand

Saint-Crépin-Ibouvillers

Sainte-Geneviève

Saint-Just-en-Chaussée

Saint-Leu-d’Esserent

Saint-Martin-Longueau 14/05

Saint-Maximin

Saint-Vaast-lès-Mello

Senlis

Silly-Tillard

Troissereux

Trosly-Breuil

Verberie

Verneuil-en-Halatte

Villers-Saint-Sépulcre

Villers-Vicomte

Warlus

Wavignies 14/05

Somme (77 communes)