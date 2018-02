L'enquête pour viol visant Gérald Darmanin classée sans suite

L'enquête pour viol visant le ministre et ancien maire de Tourcoing Gérald Darmanin a été classée sans suite, a-t-on appris auprès de l'avocate de la plaignante et du parquet.. "Les actes d'enquête réalisés n'ont pas permis d'établir l'absence de consentement de la plaignante et n'ont pas caractérisé davantage l'existence d'une contrainte, d'une menace, d'une surprise ou d'une quelconque violence à son endroit", a expliqué le Parquet de Paris.



La Parquet précise que la deuxième plainte n'est, elle, pas classée sans suite. "L'enquête préliminaire ouverte le 13 février, à la suite du dépôt d'une plainte distincte du chef d'abus de faiblesse, se poursuit et de nombreux actes d'investigations restent encore à réaliser dans ce cadre. "



Enquête ouverte en janvier

La première plainte datait du 22 janvier et elle avait immédiatement entraîné l'ouverture d'une enquête par le Parquet de Paris. Une enquête sur une accusation de viol visant Gérald Darmanin pour des faits présumés remontant à 2009. Une plainte avait été déposée pour les mêmes faits en juin 2017. Classée sans suite en juillet.



Selon son avocate, Sophie Spatz ou Olga P., la plaignante, affirmait avoir eu un rapport sexuel non consenti alors qu'elle sollicitait de l'aide dans une affaire judiciaire et disait "avoir manifesté clairement et sans ambiguïté, même si c’était de manière courtoise et avec tact, qu’elle ne souhaitait pas se plier aux sollicitations sexuelles de monsieur".