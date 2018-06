Entre 28 et 33 mois d'attente pour une greffe de rein dans les Hauts-de-France

mois de 18 mois : 5 centres;

entre 18 et 30 mois : 12 centres dont Lille;

entre 30 et 48 mois 12 centres dont Amiens;

plus de 48 mois : 4 centres.

Selon une étude publiée par Renaloo, une association de patients atteints de maladies rénales, il vaut mieux être en attente d'une greffe de rein à Lille qu'à Amiens. Le patient suivi en Picardie devra en effet attendre un an de plus que celui suivi dans le Nord : 25,6 mois à Lille et 33 mois à Amiens. Des délais qui se sont accentués à Amiens depuis la dernière étude il y a 5 ans : en 2013, le délai médian était de 22,3 mois. Il est plus élevé de 10 mois aujourd'hui.A l'échelle nationale, les délais d'attente étudiés dans 33 centres de greffe ont été répartis en 4 catégories :Une inégalité d'accès à la greffe qui s'explique par le système dit "du rein local" : lors du prélèvement des deux reins sur un donneur décédé, l'un est proposé à l'ensemble des patients en attente au niveau national (17.000 en 2016) et l'autre est automatiquement attribué au centre où il a été prélevé. Les régions qui présentent peu de donneurs sont de facto pénalisées.Selon Renaloo, cette situation ne respecte pas le principe de la loi de bioéthique de 1994. Celle-ci affirme que "les règles de répartition et d’attribution de ces greffons doivent respecter les principes d’équité, l’éthique médicale et viser l’amélioration de la qualité des soins".Aujourd'hui, 46% des reins prélevés en France sont greffés localement.