Entrée en lice de l'Amiens SC en Coupe de la Ligue : “On a envie d'aller le plus loin possible”

"Angers a des forces dans tous les secteurs"

Dernière édition de la Coupe de la Ligue

"On ne fera pas des rotations pour faire des rotations, c'est un match que l'on veut gagner, c'est une coupe dans laquelle on a envie d'aller le plus loin possible." En conférence de presse mardi, l'entraîneur de l'Amiens SC, affiche clairement ses objectifs pour ce 16e de finale de la Coupe de la Ligue face à Angers.Si les compétitions annexes au championnat de Ligue 1 sont souvent l'occasion de faire tourner l'effectif, l'entraîneur de l'ASC tient à aligner une équipe compétitive malgré les absences de Guirassy et Aleesami tous deux suspendus, et de Dibassy, Gnahoré, Kakuta et Mendoza. "Nous avons certains joueurs qui n'étaient pas à un niveau de santé optimal. Cela crée donc des nécessités de repos et de soins", explique Luka Elsner.Mais pas question de relâcher la pression, ce mercredi soir. Amiens affronte un autre club de Ligue 1 et pas des moindres. Si les Amiénois ont tenu tête aux Angevins (1-1) en championnat, pour l'entraîneur de l'ASC il faut rester prudent. "C'est une équipe difficile à manier et qui a des schémas bien précis. Je pense que nous aurons un match intéressant", confie Luka Elsner.Même constat pour Mathieu Dreyer, doublure du gardien Regis Gurtner. "Il faut tout craindre car Angers a des forces dans tous les secteurs du jeu que ça soit sur les coups de pied arrêtés ou en contre-attaque. Ils sont complets de partout. C’est une belle équipe qui commence à être une valeur sûre en Ligue 1 et on s'attend à un gros et beau match. Il faudra être attentif."La Coupe de la Ligue, lancée en 1994, fait depuis longtemps l'objet de critiques, notamment parce que ses matchs sont souvent considérés comme une surcharge inutile dans le calendrier des clubs.En septembre dernier, le conseil d'administration de la ligue de football professionnel annonçait sa suspension à partir de la saison 2020-2021. Les clubs disputent donc cette année la dernière édition. "Je pense que c’est dommage. Ça permet d’avoir une compétition à élimination directe et c’est toujours appréciable de pouvoir jouer ce genre de match. Cette coupe permet d’emmagasiner du temps de jeu et de montrer à tout le monde qu'il n’y a pas que 11 joueurs mais un groupe de 24 qui peut prétendre à jouer", estime le gardien Mathieu Dreyer.