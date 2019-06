Une entrepreneuse picarde sacrée “femme dirigeante des Hauts-de-France” de l'année

Le soutien des proches

Depuis 7 ans, Céline Hocquet est directrice de Métarom France, une usine de fabrication d'arômes pour l'agro-alimentaire et de caramel. Dans un milieu dominé par les hommes, Céline n'a pas eu peur de faire sa place, faisant fi des remarques déplacées.Aujourd'hui, elle porte un message d'encouragement à toutes les femmes tentées par les postes de direction. "Il ne faut pas voir peur, il faut aller au-delà des préjugés ou de l'éducation qu'on a pu recevoir, il faut oser, faire confiance en ses capacités."La route n'a pas été facile pour cette mère de famille qui a investi du temps et de l'énergie dans la construction de sa carrière... Soutenue par sa famille et son mari, elle n'a pas hésité à faire des journée à rallonge pour atteindre son but. "On a aussi des hommes qui évoluent, des amoureux, des mars qui évoluent dans leur compréhension de ce qui peut épanouir une femme."Un investissement récompensé par le trophée des femmes de l'économie, mais aussi par les résultats de l'entreprises. Depuis son arrivée à la tête du site en 2012, le chiffre d'affaires est passé de 19 à 28 millions d'euros par an.Prochain défi : le développement de l'entreprise en Asie.