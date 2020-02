Une entreprise belge met en place... les congés illimités pour ses salariés

Attirer des profils très recherchés

Netflix donne des congés illimités depuis 2004

Gérer son temps de travail et ses jours de repos comme bon nous semble ? L'idée paraît incongrue, mais c'est ce que vient d'annoncer l'entreprise belge Jonckers, spécialisée dans la traduction et basée à Louvain-la-Neuve près de Bruxelles, à ses employés. À partir du mois du mars, les salariés pourront poser des "congés illimités", à condition de remplir les objectifs fixés par l'entreprise.L'entreprise, présente dans plusieurs pays européens, n'en est pas à son coup d'essai, et a déjà mis en place les congés illimités dans ses autres filiales. Selon le patron, Geo Janssens, cette méthode porte ses fruits : "Ce système a permis aux gens de mieux planifier leurs périodes de respiration, pas seulement pour leur famille, pour leurs enfants ou pour mieux s'occuper des autres, mais aussi pour eux-mêmes. Ce que j'en retire, c'est que les gens sont plus sereins. Et grâce à ça, on rend peut-être aussi un meilleur service à nos clients. on est plus ouverts, plus zen et donc on fournit un meilleur travail", explique le patron à la RTBF Mais n'y a t-il pas un risque d'abus ? Pour l'entreprise, "il y en aura peut-être mais dans de telles conditions, les employés ont plutôt intérêt à tout faire pour que les objectifs soient atteints".Cette méthode a été imaginée par le directeur de l'entreprise, afin de pallier des difficultés de recrutement et donner plus d'attractivité à ce secteur et attirer, notamment des développeurs, qui demanderaient jusqu'à 400 000 euros par an. Géo Janssens explique à RTL qu'il ne peut "pas suivre cette surenchère de salaires, mais [il] peut attirer ces profils très recherchés et les garder en leur proposant des conditions de travail plus humaines". Et pour limiter les abus, l'entreprise explique que, selon la quantité de travail, le supérieur peut choisir de refuser les congès à un employé.Cette méthode de management qui semble très originale n'en est pourtant pas à son coup d'essai . Elle est originaire des "start-up" de la Silicon Valley, en Californie. De nombreuses entreprises, spécialisées dans le numérique pour la plupart, ont déjà franchi le pas.La plateforme de vidéo à la demande, Netflix, propose par exemple des congès illimités à ses salariés depuis 2004. Toutefois, bien que développé outre-Atlantique, même aux États-Unis, ce concept est minoritaire : seules 3% des entreprises l'ont mis en application.