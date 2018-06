Les entreprises des Hauts-de-France qui recrutent

est une société de services à la personne, elle propose plusieurs postes à pourvoir en CDI, des assistants ménagers, des personnes pour des gardes d'enfants et des auxiliaires de vie. Aucun diplôme n'est requis pour postuler. En revanche, certaines missions demandent de justifier d'une expérience minimale de 6 mois. De plus, vous serez amené à vous déplacer pour effectuer vos services à domicile. Si les offres vous intéresse : inscrivez-vous au job-dating O2 : envoyez votre CV actualisé, en précisant vos nom, prénom, coordonnées téléphoniques et domicile à l’adresse mail suivante partenariat.o2@prochemploi.fr L'entreprisecherche des saisonniers, pour venir en renfort aux salariés du site Bonduelle à Estrées-Mons, lors de la haute saison des légumes verts. Profils recherchés, etudiants, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion professionnelle. Aucun diplôme demandé pour certaines missions. Pour postuler, il faut se rapprocher de Pôle Emploi Péronne-Albert.implante un entrepôt à Nanteuil-le-Haudoin dans l'Oise. L'entreprise va recruter, pour commencer, 100 nouveaux salariés. Intitulé des postes à pourvoir : préparateurs de commande, caristes, contrôleurs, inventoristes. Pour postuler Une séance d'information et de recrutement est organisée le jeudi 14 juin à Crépy-en-Valois au 62 rue de Soissons.