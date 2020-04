Envie d'évasion ? “Une belle histoire“, ”Des racines et des ailes” : les Hauts-de-France à l'honneur ce soir à la télé

La vie (de couple) n'est pas un long fleuve tranquille...



Pour découvrir les deux derniers épisodes de la série "Une belle histoire", rendez-vous sur France 2 ce soir à partir de 21h05. Une série adaptée de la série britannique "Cold feet", qui parle d'amour, de couple et d'amitié.Aux manettes, les créateurs d'"Un village français", Frédéric Krivine et Emmanuel Daucé. Derrière la caméra, deux réalisatrices, dont la Nordiste Nadège Loiseau. Le lieu de tournage ? Chez nous ! La région a servi de décor à la série, en particulier notre littoral, Dunkerque par exemple.Le pitch : David (Sébastien Chassagne) a perdu Anaïs, la femme de sa vie, dans un accident de montagne. Cinq ans plus tard, alors qu'il vit seul avec son hamster, il peine à payer son loyer quand il rencontre Charlotte (Tiphaine Daviot). David a un véritable coup de foudre. Problème, celle-ci est déjà en couple avec Eric (Thierry Neuvic). David peut heureusement compter sur ses amis, deux couples qui traversent eux-mêmes des étapes importantes de leur vie...La fiction de France 2 a décroché le prix de la meilleure série au dernier festival de la fiction de La Rochelle et, si l’audience est au rendez-vous, trois autres saisons pourraient suivre. A noter que la série est déjà disponible en intégralité sur le replay de france.tv jusqu'au 8 avril.Du château de Chantilly à la Baie de Somme en passant par la cathédrale d'Amiens, Carole Gaessler met en avant notre patrimoine, ce soir à 21h05 sur France 3, dans un inédit de l'émission Des Racines et des Ailes. * Pionnière de l’art gothique, la Picardie a vu se dresser les plus belles cathédrales d’Europe dès le XIIe siècle. Parmi elles, Notre-Dame d’Amiens est une ode à la lumière. Pour célébrer son 800e anniversaire, la plus vaste cathédrale gothique du monde s’est parée de milliers de bougies. 200.000 mètres cubes, cela représente deux fois le volume de Notre-Dame de Paris.* Le musée de Picardie, à Amiens, est le premier édifice spécifiquement construit en France pour accueillir des œuvres d’art. Edifié en 1867, il vient d’être entièrement restauré. Dans les galeries d’apparat, où de riches décors Empire ont été mis au jour, 3.000 œuvres sont raccrochées.* Amiens, ce sont aussi ses hortillonnages, un site unique en France où des maraîchers accèdent à leurs terrains en barque. La famille Parmentier est hortillonne depuis trois générations. Ce matin, Francis et sa fille Perrine remontent la Somme avec une tonne de légumes. Ils vont participer au marché traditionnel sur l’eau qui a lieu une fois par an, au printemps, quai Saint-Leu.* Une manufacture du XIXe siècle reprend vie sous l’impulsion et la passion communes d’un père et d’un fils : Yves et Benoit Germain. Ils ont relancé la fabrication des fameux velours d’Amiens en s’appuyant sur un savoir-faire historique inventé en 1756 : les velours gaufrés grâce aux cylindres de cuivre.* Dans la vallée de la Thiérache, située dans l’Aisne, chaque village possède une église fortifiée, mélange d’architecture militaire et religieuse. Au XVIe siècle, les villageois s’y réfugiaient en cas d’invasion. Au total, la Thiérache abrite 70 églises fortifiées, une concentration unique en France !* À Chantilly, les Grandes Écuries, véritable palais pour le cheval voulu par les princes de Condé, fêtent leur tricentenaire. Des spectacles équestres consacrés à l’art du dressage s’y préparent sous la direction de Sophie Bienaimé.Un reportage de Julie Zwobada, Bertrand Rubé et Stéphane Langlois.* La baie de Somme est l’une des dernières baies à l’état naturel en Europe. Un site unique qui s’étend sur 72 km2.* Suspendu au-dessus de la mer, surgit le bois de Cise : la seule forêt naturelle des côtes de la Manche. À la Belle Epoque, c’était un lieu de villégiature pour une clientèle riche et privilégiée. Reynald Pollet est architecte, il vit ici depuis seize ans et nous ouvre les portes de sa maison contemporaine qui s’intègre parfaitement au paysage.* Depuis son enfance, Jean Boucault parle aux oiseaux en les imitant parfaitement. Ce passionné nous emmène à la découverte du parc du Marquanterre, un lieu d’escale privilégié pour les oiseaux migrateurs en Europe.* La vallée de la Bresle, surnommée « Glass Vallée », abrite un savoir-faire ancestral : celui du flaconnage de luxe. Nous aurons le privilège d’entrer dans la plus ancienne usine qui fabrique notamment, depuis 160 ans, un célèbre flacon orné d’abeilles, créé pour l’impératrice Eugénie.* Au cœur de la réserve naturelle de la baie de Somme, plus de 200 cavaliers venus de toute la France se réunissent pour la « Transhenson » : le plus grand rassemblement de Hensons d’Europe, l’emblème de la région.Un reportage de Claire Lajeunie, Bertrand Rubé et Christophe Astruc.