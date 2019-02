Environnement : une famille de Belges bâtit sa maison dans une serre pour ne plus payer ni eau, ni gaz, ni électricité

1e autonome bio-ecologische ‘serre’Kaswoning staat in Rekkem. Pionieren in het belang van het klimaat. Proficiat arch. Koen Vandewalle en Samia Wielfaert. pic.twitter.com/AQSL6XaLxo — Wout Maddens (@WoutMaddens) 16 février 2019

Autunomie en eau, gaz et électricité

Un architecte flamand a construit pour sa famille une "" à Rekkem, à la frontière franco-belge près de Lille.L'habitation elle-même est bâtie avec une ossature en bois et paraît normale, à ceci près qu'elle se trouve à l'intérieur d'une serre en verre.Autonome, elle n'est pas reliée aux réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité : l'eau est récoltée à travers la pluie qui tombe sur le toit de la serre et qui est reliée à trois citernes de, l'électricité est fournie par lesincorporés au verre, et la double couche (serre et toit) provoquent un micro-climat dans la maison, qui fait qu'un chauffage au gaz n'est pas nécessaire.Il s'agit de la première adaptation en Belgique d'un concept existant déjà en Suède et aux Pays-Bas. "Nous parlons d'un mode de vie révolutionnaire", a confié l'architecte,, à Het Laastse Nieuws, traduit par 7sur7.be . "Pour le climat, nous devons penser différemment et envisager des maisons autonomes."En novembre dernier, lorsque la maison était présentée aux médias, il soulignait également à l'agence Belga que "ce projet offre de nombreuses possibilités tant pour les particuliers que pour les communes et les entreprises".Il a précisé, auprès de nos confrères de Het Laastse Nieuws, que "pour une maison de 200.000 euros, vous devez compter unUne somme qui peut être rentabilisée sur le long terme.