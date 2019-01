Éolien offshore : à bout de souffle ?

Olivier Becquet du comité régional des pêches ;

du comité régional des pêches ; Emmanuel Maquet , député LR de la Somme ;

, député LR de la Somme ; Pierre Peysson, membre de l'association France Énergie Éoliennes.

Tout commence avec la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015. Elle vise à renforcer l'indépendance énergétique de la France et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Avec l'éolien en mer, l'objectif est d'atteindre une capacité de production électrique de 6000 mégawatts soitpour différentes zones du littoral français. Les autorisations administratives ont déjà été délivrées et les concessions d'occupation du domaine public maritime signées pour les zones au large de Fécamp en Seine-maritime et Courseulles-sur-Mer dans le Calvados pour des mises en service d'ici 2020 à 2021.Pour Dunkerque un parc éolien de 70 km² est prevu. La procédure de mise en concurrence a été lancée en avril 2016 avec une présélection des candidats mais le nom du lauréat ne devrait pas être connu avant l'été pochain.. L'enquête publique est terminée depuis fin novembre et la décision de la préfète est imminente. Si ce parc voit le jour, les autres suivront-ils automatiquement ?Ce sont 62 éoliennes qui doivent être montées au large du Tréport. Beaucoup s'y opposent en mettant en avant des arguments non négligeables. L'impact sur la biodiversité, les ressources halieutiques et donc le secteur de la pêche pourraient être menacés par l'installation de ces mâts.Pour faire le point sur la situation et entendre les acteurs de l'éolien en mer, France 3 Hauts-de-France et France 3 Normandie vous proposent une édition spéciale de Dimanche en politique leOpposants, partisans, quels sont leurs arguments ? Comment défendent-ils leur position face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux ? Le parc éolien de Dieppe - Le Tréport sera-t-il le premier d'une longue série ?Pour en débattre,etrecevront trois invités :Réagissez et posez vos questions aux invités via l'adresse mail temoignages.france3picardie@francetv.fr , nous y répondrons pendant l'émission.Dimanche en politique - Éolien offshore : à bout de souffle ? Une émission de 52 minutes proposée par France 3 Picardie et France 3 Normandie le 27 janvier à 10h15 !