Épidémie de grippe, arrivée en force de la varicelle et de la diarrhée : les Hauts-de-France dans le rouge

Les épidémies hivernales arrivent en force.et pas seulement : toutes les régions sont concernées à l'exception de la Normandie.Le nombre de cas de grippe a été en forte augmentation la semaine dernière, selon le rapport du réseau sentinelle . Près deont été comptabilisés pour la semaine du 14 au 20 janvier sur le territoire national.Dans les Hauts-de-France,avec 439 cas pour 100 000 habitants. Et. Il a augmenté de 1% de la période 2017-2018 à 2018-2019, passant de 43,6% à 44,6% de la population.Mais ce n'est pas tout. Les Hauts-de-France sont également touchés par uneavec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Centre-Val-de-Loire. Le réseau Sentinelle a comptédu 14 au 20 janvier."L'âge médian des cas était de 23 ans,. Les hommes représentaient 45% des cas", note ce regroupement de médecins qui précise que ces cas "ne présentaient: le pourcentage d'hospitalisation a été estimé à 0,5%". Et mauvaise nouvelle : le nombre de cas devrait rester stable dans les semaines à venis, proche du niveau épidémique.Même sort pour la varicelle. Si le seuil épidmique n'a pas été franchi,avec les Pays de la Loire et le Grand-Est. Les chiffres, eux, restent toutefois assez bas : 39 cas pour 100 000 habitants.sur une frange traversant le Nord et le Pas-de-Calais. Le sud des Hauts-de-France, côté Picardie, reste pour l'instant épargné par la varicelle.