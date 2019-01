Epiphanie : 5 idées originales de boulangers-pâtissiers pour la Galette des rois

Viesly : un Louis d'or dans la Galette

Au petit viesly Dans l observateur du cambrésis ce jeudi 3 janvier 😁 n'hésitez pas à commander votre galette 👑👑👑👑👑

Douai : une galette géante



Cambrin : une galette des rois solidaire avec les sapeurs-pompiers

Boulangerie Lannoye Rencontre cette après midi à la Boulangerie Lannoye David avec les super sapeurs-pompiers de Haines Vermelles



Béthune : des fèves Johnny Hallyday

Pâtisserie Traiteur Guy Delalleau Fêtez l'épiphanie avec les fèves Johnny Hallyday ! Et tentez de remporter une guitare ou le coffret collector des fèves. Pour cela, découvrez une fève "Johnny Hallyday" + une fève "cup cake" dans...

Bailleul : des fèves à l'effigie des monuments de la Ville

Boulangerie Patisserie Vandenberghe Nos fèves pour les prochaines galettes 🤗🤗

(près de Solesmes dans le Nord), un client de la boulangerie "Au petit Viesly" aura une belle surprise. Dans l’une des galettes, une fève spéciale sera insérée. Dessus, le client chanceux trouvera une combinaison qui permettra d’ouvrir un coffre-fort dans lequel se cache un Louis d’or de 1859. « Nous sommes allés le chercher au comptoir des monnaies à Valenciennes. C’est un Louis d’or en très bon état avec une tête non couronnée dessus » explique Jérémy Dagnicourt à l'Observateur , ce samedi, place Carnot, 3 boulangers-pâtissiers ont réalisé une énorme galette permettant d'offrir aux habitants 1700 parts ! Une tradition qui dure depuis 8 ans.Une galette achetée, 2 euros reversés à l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. c'est l'idée d'une boulangerie-pâtisserie de(Pas-de-Calais). Et évidemment les fèves sont à l'effigie des pompiers. Grande échelle, véhicules… : 9 fèves sont à collectionner.Plus d'un an après le décès du chanteur, le voici dans les galettes. Initiative d'un boulanger de(Pas-de-Calais). Buste, guitare, santiags... Une série de 9 fèves "Johnny". Et une fève spéciale fera gagner une vraie guitare.. Une idée très locale d'un boulanger de. Musée De Puydt, beffroi, église Saint-Vaast.. les fèves mettent à l'honneur les beaux bâtiments de la ville..