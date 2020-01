Epiphanie : découvrez trois recettes de galettes des rois typiquement nordistes

La galette dunkerquoise

Galette beurrée dunkerquoise A Dunkerque on fait pas comme tout le monde, là bas la galette des rois traditionnelle n'est pas à base de pâte feuilletée mais une pâte levée. On l'appelle galette beurrée car la garniture est une crème au beurre. C'est certes plus calorique mais c'est sympa,ça change des galettes que l'on retrouve partout.



La galette des rois frangi-chicorée

Galette des Rois frangi-chicorée - la recette sur Ça drache en Nord 2 pâtes feuilletées 100 g de poudre d'amandes 75 g de sucre 1 œuf 50 g de beurre mou 2 cuillère à soupe de chicorée liquide 1 jaune d'oeuf pour dorer 1 fève Disposez une pâte dans un moule à tarte et la piquer avec une fourchette.



La galette des rois aux speculoos

Une tradtion née dans les Hauts-de-France ? La galette des rois telle qu'on la connaît aujourd'hui pourrait trouver son origine dans la Somme. Selon Nadine Cretin, historienne des fêtes, on retrouve la trace de la première galette en pâte feuilletée en 1311, à Amiens, grâce à Robert II de Fouilloy, évêque d’Amiens. C'était alors un gâteau "feuillé" – sans fourrage.C'est en tout cas depuis le Nord de la France, que la tradition de cette galette feuilletée s'est répandue au fil des siècles. Seul une partie du sud résiste encore aujourd'hui. Autour de la méditerranée, la galette est en fait un pain sucré parfumé à l'eau de fleur d'oranger.La galette frangipane domine tout de même largement les chiffres de vente dans l'hexagone.Carte élaborée à partir des chiffres commerciaux répartissant géographiquement les ventes de galettes des rois et de gâteaux des rois selon les départements : • vert foncé : galette à 100 %. • vert clair : galette entre 50 et 75 %. • orange foncé : gâteaux à 100 %. (≈) • orange clair : gâteaux entre 50 et 75 %.Reste que la galette peut avoir des goûts et des spécificités, à l'intérieur d'une même région. Dans le Dunkerquois (Dunkerque et les Flandres), subsiste par exemple la tradition de la galette à la crème au beurre. Une brioche fourrée à la crème qui ressemble à une tropézienne.Pour la réaliser, il suffit de faire une pâte briochée qu'on cuit avant de la couper en deux pour insérer la crème au beurre (avec un peu de rhum). La recette complète est par exemple ici La site "Ça drache en Nord" propose une version légèrement revisitée de la galette des rois frangipane traditionnelle. Il suffit d'ajouter à la préparation aux amandes, deux cuillères à soupe de chicorée liquide. Cela donne un léger goût différent, typique de ce légume du Nord et de la Belgique. A tester !Une autre variante avec un produit typique de la Belgique et du nord : le speculoos. Là encore, le blog "Feuilles de choux" propose d'ajouter à la crème d'amandes, 50 grammes de speculoos écrasé.