L'épouse du gendarme assassiné Arnaud Beltrame témoigne

"Arnaud Beltrame, mon mari" : le témoignage de l'épouse du gendarme assassiné Témoignage Deux jours après la mort tragique du lieutenant-colonel de gendarmerie, Marielle, la femme d'Arnaud Beltrame, s'est confiée à La Vie. " Arnaud était profondément attaché à ce qu'il appelait la "famille de la gendarmerie". Pour elle, il ne comptait pas ses heures, ni son engagement.

"C'est le geste d'un gendarme et le geste d'un chrétien"

Hommages Une cérémonie d’hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué après s'être substitué à une otage, aura lieu mercredi à partir de 11H30 aux Invalides, en présence du président Emmanuel Macron qui prononcera l'éloge funèbre de l'officier de gendarmerie. Son autopsie a mis en évidence des lésions par balles non létales et "révélé plusieurs lésions par arme blanche, dont une plaie très grave de la trachée et du larynx ayant entraîné une détresse respiratoire à l'origine du décès", a souligné François Molins. La mort de l'officier de gendarmerie, qui aurait eu 45 ans en avril, a suscité une immense émotion et des hommages dans tout le pays. Le pape François a salué son "geste généreux et héroïque", et condamné "de tels actes de violence aveugle".

Deux jours après la mort d', 45 ans, lieutenant-colonel de gendarmerie, Marielle Vandenbunder, sa femme, a choisi de témoigner dans "La Vie" . Elle dresse le portrait de l'homme avec lequel elle s'était mariée il y a quelques années (ils étaient unis civilement et devaient se marier religieusement en juin), un mari attentionné : "Il était un mari très attentionné, comme toute femme rêverait d'en avoir.. Il me soutenait et m’emmenait vers le haut, toujours avec beaucoup de respect."Celle qui estévoque aussi avec force la passion du gendarme pour son métier, sa mission : « Arnaud était profondément attaché à ce qu'il appelait la "famille de la gendarmerie". Pour elle, il ne comptait pas ses heures, ni son engagement. Il savait fédérer ses hommes, leur insuffler son élan, les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il était animé de très hautes valeurs morales, des valeurs de service, de générosité, de don de soi, d'abnégation. Il avait une force de volonté hors du commun, toujours capable de se relever après les épreuves."Selon la Nordiste ( sa famille habite toujours Marcq-en-Baroeul ), le geste de sacrifice d'Arnaud Beltrame ne se comprend que dans la foi. Le lieutenant-colonel était profondément chrétien : "On ne peut comprendre son sacrifice si on le sépare de sa foi personnelle. C'est le geste d'un gendarme et le geste d'un chrétien. Pour lui les deux sont liés, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Arnaud est revenu à la foi de façon forte vers la trentaine."Et Marielle Vandenbunder souligne que la mort de son mari est survenu à l'aube de la Semaine sainte, semaine importante pour les chrétiens qui se remémorent la mort de Jésus et fêtent sa résurrection : "Les obsèques de mon mari auront lieu en pleine Semaine sainte, après sa mort un vendredi, juste à la veille des Rameaux, ce qui n'est pas anodin à mes yeux.Ce lundi, la ville de Marcq-en-Baroeul a rendu un hommage au gendarme en mairie et ouvert un livre de condoléances.