Equipe de France : qui sont les Nordistes de la liste des 23 annoncée par Deschamps ?

Deux (+1) Nordistes chez les Bleus

Merveilleusement heureux. Je n’ai pas de mots pour décrire le moment le plus beau de ma jeune carrière !!! #CoupeDumonde #BP21 pic.twitter.com/zY4Rlk3rl3 — Benjamin Pavard 21 (@BenPavard28) 17 mai 2018

La liste des 23 Gardiens (3) : Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Steve Mandanda (OM), Alphonse Areola (PSG).

Défenseurs (8) : Djibril Sidibé (Monaco), Benjamin Pavard (Stuttgart/ALL), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (PSG), Adil Rami (OM), Benjamin Mendy (Man. City/ANG), Lucas Hernandez (Atlético de Madrid/ESP).

Milieux (5) : Paul Pogba (Man. United/ANG), Corentin Tolisso (Bayern Munich/ALL), Blaise Matuidi (Juventus Turin/ITA), Ngolo Kanté (Chelsea/ANG), Steven Nzonzi (Séville FC/ESP)

Attaquants (7) : Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ANG), Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (FC Barcelone/ESP), Florian Thauvin (OM), Nabil Fekir (Lyon), Thomas Lemar (Monaco). Les onze suppléants

Wissam Ben Yedder (Séville FC), Kingsley Coman (Bayern Munich), Benoît Costil (Bordeaux), Mathieu Debuchy (Saint-Etienne), Lucas Digne (FC Barcelone), Alexandre Lacazette (Arsenal), Anthony Martial (Man. United), Adrien Rabiot (PSG), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Moussa Sissoko (Tottenham), Kurt Zouma (Stoke City).

Deux Nordistes participeront au Mondial en Russie avec l'équipe de France. Ils sont dans la liste des 23 annoncée ce jeudi par le sélectionneur Didier Deschamps. Pour l'un,, ce n'est pas une surprise. Pour l'autre,, c'est une première. Un troisième joueur a une petite chance d'y aller : Mathieu Debuchy, . Il fait partie des réservistes et pourrait donc être appelé en cas de blessure.: né à, le défenseur central deest un pure produit du football nordiste. Varane a fait ses débuts à l'à l'âge de 7 ans, et intégré deux ans plus tard le centre de la Gaillette du. Il a passé neuf années chez les Sang et Or, avant de taper dans l'oeil de Zinédine Zidane, qui s'est impliqué personnellement pour le faire transférer auà l'été 2011. Le prodige compte aujourd'hui 41 sélections en équipe de France, dont il est un pilier de la défense centrale. Il a gagné 3 Ligue des Champions avec le Real (2014, 2016, 2017).: Il fait encore office de petit nouveau en sélection A. Pavard, né il y a 24 ans à, a fait ses premières classes à l', avant d'intégrer la formation lilloise en 2005. Le défenseur a passé 11 années au, avant de rejoindre à l'été 2016 leen Allemagne. Benjamin Pavard compteen France A, 15 en espoirs et 4 en U19.: le natif de Fretin (59) n'avait pas été sélectionné depuis septembre 2015, pour un match amical France-Serbie (2-1). Le latéral de 32 ans se montre à nouveau convaincant depuis qu'il a rejoint l'AS Saint-Etienne en février dernier. Le Nordiste (27 sélections, 2 buts) est un joueur emblématique dans l'histoire du LOSC, où il a été formé dès 1993. Il a quitté le club lillois en janvier 2013, moins de deux ans après avoir remporté le doublé championnat-Coupe de France en 2011 sous la houlette de Rudi Garcia. La "Buch'" a joué 4 matches de Coupe du Monde en 2014. En jouera-t-il en 2018 ?