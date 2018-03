Eric Besson va rejoindre la Manufacture, le think tank de Xavier Bertrand

Oui , oui Mounir https://t.co/byoABe4eVR — Eric Besson (@EricBessonFr) 18 mars 2018



Ancien membre du Parti socialiste, Eric Besson a rejoint les rangs de la droite à l'occasion de l'élection présidentielle de 2007. Il a été ministre à deux reprises sous la présidence de Nicolas Sarkozy, en même temps que Xavier Bertrand. Il est aujourd'hui maire de Donzère, dans la Drôme. Parallèlement à son activité d'édile, Eric Besson est également président du Blanc-Mesnil Sport football



Pour rappel, la Manufacture est un think tank créé en 2012. L'association a été pensée comme une "boite à idées", indépendante de l'UMP (désormais LR). Sur son site internet, la Manufacture est définie comme "une association politique visant à construire la France de demain avec les idées et les contributions des Français". Ce ralliement a lieu alors même que le think tank ouvre une antenne en Bourgogne-Franche-Comté.