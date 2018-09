Éric Dillies quitte à son tour le groupe Rassemblement national (ex-FN) au Conseil régional

"Erreur tragique"

Le Lillois Éric Dillies quitte le groupe RN à la Région : "On a été dans l'opposition systématique"

On a été dans l'opposition systématique, bête et méchante

Candidat pour succéder à Marine Le Pen

Il est, et pas des moindres : le Lillois Éric Dillies, délégué départemental du Front National de 2008 à 2014, deux fois candidat aux municipales à Lille, a officiellement quitté le groupe formé par son parti au Conseil régional des Hauts-de-France.Sa démission a d'abord été révélée par L'Express , qui écrivait ce mardi matin que l'élu titulaire d'une carte au FN dès 1985 mettait en cause une "situation financière catastrophique" et la "démocratie interne" à l'intérieur du parti.Interrogé ce matin à l'issue de la séance plénière du conseil régional, Éric Dillies critique également l'attitude de son parti face aux mesures prises par la majorité LR à la tête des Hauts-de-France."Xavier Bertrand, évidemment, est notre opposant, on l'entend bien, mais il est à la tête d'une région, il est à l'exécutif, il prend les décisions." justifie-t-il." a-t-il ajouté. "Je crois que la région était aussi la possibilité, pour notre groupe qui était nombreux, de faire un travail de fond. On pouvait être dans le projet." À la place, "on a été dans l'opposition systématique, bête et méchante. Une erreur tragique."L'élu nordiste a rencontré Nicolas Dupont-Aignan, même si un rapprochement avec le parti "Debout la France" n'est pas encore à l'ordre du jour.Éric Dillies avait souhaité se porter candidat à la succession de Marine Le Pen, au cours du congrès de mars dernier. N'ayant pu déposer son dossier dans les délais, il avait appelé dans un courrier la présidence du RN à "ouvrir les yeux" . Un message resté lettre morte.Le groupe vit depuis quelques mois une vague de défections au sein de son groupe au Conseil régional : trois conseillers régionaux ont quitté le navire cet été.