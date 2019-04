Difficile de ne pas en sourire même si c'est un rire jaune. L'histoire racontée par la gendarmerie sur sa page Facebook s'est déroulée le 20 avril dernier à Esquelbecq (près de Dunkerque, dans le Nord).Un automobiliste est convoqué par la brigade de gendarmerie de Wormhout. Peu avant, il a été contrôlé alors qu'il était alcoolisé. A l'issue de son audition, il appelle un ami pour venir le récupérer."Cette personne est elle-même alcoolisée et en récidive légale. Son véhicule est saisi", précise alors la gendarmerie du Nord. Et le post se termine par un message simple et sobre : "Sécurité routière - Tous concernés - Tous responsables".