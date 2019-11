Essars : une automobiliste passe 50 minutes dans le canal d'Aire et s'en sort vivante

Il est 23h40 lorsque les pompiers du Pas-de-Calais reçoivent cet appel d'urgence : un véhicule aurait fait une sortie de route sur l'ancienne route d'Armentières, à la sortie de Béthune, et aurait terminé sa course dans le canal d'Aire à quelques mètres de là.



À leur arrivée sur place, les plongeurs remontent à la surface une jeune femme de 27 ans, en arrêt cardio-respiratoire. Selon les secours, elle a passé 50 minutes immergée dans cette eau qui oscille entre 10 et 12 degrés à cette période de l'année et à cette heure-ci de la nuit. "Le froid a permis de faire baisser la pression artérielle, expliquent les pompiers du SDIS 62. Finalement, c'est probablement son état d'hypothermie qui l'a sauvée."



Dans l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital de Beuvry, l'automobiliste est réanimée et reprend même conscience. "J'ai réécouté plusieurs fois le compte-rendu des ambulanciers parce que j'avais du mal à y croire, raconte l'officier de permanence. C'est une situation extrêmement rare."



La conductrice est désormais hospitalisée, nous n'en savons pas plus sur son état de santé actuel.