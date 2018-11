Estaires, Morbecque... Ces communes qui affichent leur soutien aux gilets jaunes

Bruno Ficheux Chose promise, chose faite !La semaine dernière, je vous parlais d'actions à mettre en place dans le cadre de la mobilisation du 17 Novembre contre la hausse des taxes sur le prix des...

Du soutien pour les "gilets jaunes" ? Plusieurs communes ont décidé d'officiellement soutenir le mouvement. Une immense affiche d'un gilet jaune a par exemple été posée sur la façade de la mairie de la petite commune de. Uune initiative du maire pour soutenir ses administrés qu'il sent "exaspérés par la hausse des taxes".Cette affiche de 6 mètres de hauteur et de 4 mètres de largeur a été installée mercredi et devrait rester "au moins une semaine", expliquele premier élu de ce bourg de 2600 habitants à proximité d'."Morbecque est une commune péri-urbaine, la plupart des habitants prennent leur voiture pour aller travailler, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont exaspérés par la hausse des taxes", a poursuivi le maire, assurant que nombre d'habitants saluent cette mesure d'un coup de klaxon en passant sous les fenêtres de la mairie."Je sens la colère qui monte. Par ce geste, je leur apporte mon soutien. Le mouvement des +gilets jaunes+ est un mouvement citoyen", a ajouté cet élu divers droite, précisant qu'il ira manifester samedi, mais se disant "contre les blocages". "J'ai entendu le Premier ministre mercredi, les mesures annoncées sont très techniques, alors que les gens réclament seulement de stopper la hausse des taxes. Le gouvernement n'a pas compris, il doit écouter cette colère", a-t-il conclu.Dans une commune voisine du département du Nord,, le maire affiche aussi son soutien aux gilets jaunes. Bruno Ficheux (UDI) a écrit sur Facebook qu'il allait envoyer au Premier ministre les factures de carburants de ses concitoyens : "Lors de vos prochains pleins à la station, et ce jusqu’au 17 novembre, je vous invite à conserver vos tickets de caisse et les déposer dans votre mairie. Le 19 novembre, ces tickets seront collectés et envoyés au Premier ministre pour qu’il évalue lui-même le montant des chèques carburants qu’il envisage de mettre en place. Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir vos tickets ! », écrit-il sur Facebook.