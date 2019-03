L’Établissement français du sang (EFS) lance un “appel au don urgent”

"Le début d’année a connu une forte baisse de fréquentation des sites de prélèvements, liée entre autres aux épidémies saisonnières", explique l'EFS. "Les réserves s’amenuisent, les besoins eux, restent constants."L’Établissement français du sang lance ainsi "un appel au don urgent", avec pour objectif deLes donneurs sont invités à se présenter au plus vite dans les lieux de collectes , dont le(Amiens, Arras, Dunkerque, Lille, Saint-Quentin, Valenciennes)."Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est courte (7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges)", rappelle l'EFS. "10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades et aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. Chaque don compte".