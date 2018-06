L'Etat va verser 250 millions d'euros pour renouveler des trains dans les Hauts-de-France

Des trains neufs en échange de l'exploitation des lignes d'Intercités. L'Etat a annoncé jeudi qu'il allait financer le renouvellement des trains sur les lignes Paris-Amiens-Boulogne Ville et Paris-Saint-Quentin-Maubeuge/Cambrai dans le cadre d'une convention sur les trains d'équilibre du territoire (TET). Montant accordé : 250 millions d'euros, selon un communiqué du ministère des Transports.L'adoption de cet accord concrétise un protocole signé en mars 2017 avec la région Hauts-de-France. Cette dernière a repris l'exploitation des lignes TET (ou Intercités), dévolue à l'Etat depuis 2010. Le texte "prévoyait que la région deviendrait autorité organisatrice des deux lignes (...) le 1er janvier 2019, lui conférant la responsabilité d'organiser et de financer l'ensemble des services ferroviaires desservant son territoire", rappelle le ministère.En échange, ce dernier finance des trains neufs et pourra verser une contribution comprise entre 4,5 et 15 millions d'euros par an. Au total, six régions ont ratifié de tels protocoles.