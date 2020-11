Etats-Unis : L'élection présidentielle fait réagir les Américains du nord de la France

Trois femmes issues de trois générations différentes

On a parfois l'impression de devoir justifier ce qui se passe aux Etats-Unis. Hailey Vermeulen, texane et professeure d'anglais à Hazebrouck.

[A DEROULER] Joe Biden s'est rapproché encore un peu plus de la Maison Blanche hier soir après des victoires précieuses dans deux Etats-clés face à Donald Trump, qui s'est engagé de son côté dans une guérilla judiciaire #AFP #Elections2020 #ElectionResults2020 ⤵️ pic.twitter.com/lObSeQ1v5t — Agence France-Presse (@afpfr) November 5, 2020

Les Américains retiennent encore leur souffle. Les résultats de l'élection présidentielle qui oppose Joe Biden (démocrate) à Donald Trump (républicain) ne sont pas encore connus. En effet, certains Etats n'ont pas encore donné leur résultat final.Les deux candidats à la présidentielle sont actuellement au coude à coude pour une place à la Maison Blanche et le verdict final est attendu dans les prochains jours, en fonction du comptage des voix.Dans le Nord de la France, à plusieurs milliers de kilomètres des Etats-Unis, la communauté américaine de Lille attend, elle aussi, les résultats.Certains américains expatriés en France ne se reconnaissent plus dans leur pays et préfèrent s'installer autre part. C'est le cas de Jessica Harry, étudiante à Lille depuis 2019, issue d'une famille conservatrice. "Cette élection décide beaucoup de choses importantes, on a une pandémie qui existe, malheureusement, on a un président qui n'écoute pas la communauté scientifique", déplore-t-elle.Et si cette élection est importante pour les expatriés, elle l'est également pour les Français. Les Etats-Unis et la France ont des relations diplomatiques aussi denses que conflictuelles, en particulier depuis l'élection de Donald Trump en 2016.Hailey Vermeulen, texane d'origine, est professeure d'anglais à Hazebrouck. Durant son temps en France, elle a vu les mandats de Barack Obama et Donald Trump se suivre. "Ce sont deux présidents très différents, explique-t-elle. En tant qu'américaine à l'étranger, on a parfois l'impression de devoir justifier ce qui se passe aux Etats-Unis."Ces femmes au profil différent observent un pays polarisé en pleine bataille électorale. Les yeux rivés sur leur télévision et leur smartphone, elles continuent de suivre l'avancement des résultats avec appréhension, quitte à ne pas fermer l'oeil.Rebecca Grossberg, qui vit à Lille depuis 20 ans, n'a quasiment pas dormi la nuit de l'élection. "Voir ces élections de loin, lire dans les journaux que des émeutes se préparent, ça fait vraiment peur. Je vois ce qui se passe dans ma petite bulle des américains ici."Comme elles, les 400 américains de la région retiennent leur souffle et attendent le résultat qui tarde à arriver, notamment à cause des votes par correspondance qui arrivent à peine dans certains centre de comptage des voix. Mais Donald Trump a déjà prévu de déposer des recours pour les compter de nouveau.