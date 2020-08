Un été en Picardie : les abbayes

Dans la Somme :

Dans l'Oise :

Dans l'Aisne :

Valloires, la cistercienneNichée au cœur de la vallée de l’Authie, Valloires est la seule abbaye cistercienne de France complète, conservée dans son état du XVIIIe. C’est aussi une église baroque, dont la pièce maitresse est le buffet d'orgue. Mais en levant les yeux, au niveau de l’autel, vous pourrez admirer deux anges planant au-dessus de celui-ci. Des anges en papier mâché fabriqués il y a 3 siècles ! Enfin, le site de Valloires, c’est l’Espace Lamarck : 8 hectares de jardins imaginés par le paysagiste Gilles Clément.Visites guidées sur réservation. Plus d’infos Saint-Riquier, la gothiqueAbbaye royale en 632, elle est détruite une première fois au IXe siècle par les Normands.. et connaîtra au total 17 destructions ! De style gothique, l’abbaye et son abbatiale témoignent des différents courants de ce style architectural. Le parc est planté de plusieurs centaines d’arbres fruitiers et son jardin, en accès libre, accueille des sculptures contemporaines. Enfin, sachez que l’exposition des œuvres de Gilbert Lefeuvre est prolongée jusqu’au 20 septembre.Notre Dame de Lieu Restauré, un lieu en devenir.Fondée au XIIe siècle par l’ordre des Prémontrés, l’abbaye se situe à Bonneuil-en-Valois, dans la vallée de l’Automne. La restauration de l’église a débuté en 1964. Depuis 2013, un collectif poursuit le travail de restauration et fait vivre lieu, qu’il veut être un lieu de vie, de découverte, de partage, d’apprentissage et de création. Dans cet esprit, l’Amap* Le Verger d’Efea y a installée son potager et l’association L’ami de la mie a restauré le fournil des moines dans lequel elle fabrique des pains vendus dans le circuit Amap. Le Lieu restauré accueille aussi un « refuge de haute campagne » pour les cyclistes.*Amap : Association pour la Maintien de l’Agriculture PaysanneChaalis, plus qu’une abbaye, un domaineDe l’abbaye, il ne reste que des ruines. Mais toujours debout, la chapelle Ste Marie, peinte par Primatice est présentée comme la Sixtine de l’Oise. L’ancien palais abbatial accueille le musée Nélie Jacquemart André et sa collection de 6000 œuvres, du Moyen-Age à la Renaissance. Enfin son parc « à la française » et sa roseraie sont labellisés « Jardin remarquable ».St Michel en Thiérache, la bénédictineSeule abbaye de Thiérache encore existante, cette abbaye bénédictine, fondée en 945, est parfaitement préservée. Pourtant, comme bon nombre de lieux de culte, elle a connu de nombreuses destructions et diverses vocations : durant le XIXe, elle sera successivement verrerie, filature, fabrique de chaussures, et finalement orphelinat pour jeunes filles (fermé en 1970 seulement). La ferme abbatiale accueille le Musée de la Vie rurale et forestière de Thiérache.St Jean des Vignes Soissons, aux allures de cathédraleAvec ses flèches (sauvées de la démolition en 1805) qui culminent à 75 mètres de hauteur, on pourrait croire être face à une cathédrale.. mais c’est bien une abbaye de style gothique, dont on peut admirer aujourd’hui la façade, le réfectoire, le cloitre et les dépendances. Ses murs accueillent le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, ainsi que le Centre d’étude des peintures murales romaines.