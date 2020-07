Un été en Picardie - À la découverte des portes de la Champagne dans le sud de l’Aisne

Une balade

Un moment d’initiation oenologique

Un escape bulles

Un musée

Le champagne picard

La Route Touristique du Champagne vous fait découvrir des vignobles, des petits villages, églises et abbatiales, des paysages sans cesse renouvelés. Les cinq circuits de l'appellation vous réservent de pétillantes surprises. Les Portes de la Champagne comptent près de 3400 hectares de vignes et vous permettent une boucle avec de magnifiques points de vue sur les coteaux et la Vallée de la Marne (Mont de Bonneil, Crouttes sur Marne, Jaulgonne, Oulchy le Château, Gland, Passy, La cote 204 et le château Médiéval de Château-Thierry).Tous les détails de ces circuits ici La visite de caves est un incontournable de la région. Que ce soit juste pour découvrir ces trésors viticoles souterrains ou pour déguster du champagne avec des professionnels, de nombreux domaines vous proposent des visites. Les vignerons se feront un plaisir de vous recevoir pour vous faire visiter leur domaine, leurs vignes et surtout leur production.Quelques pistes ici et ici pour trouver votre visite de caves.À Charly-sur-Marne, la Maison de Champagne de la famille Bedel propose un grand jeu de piste nature mêlant énigmes et découverte du vignoble champenois. Vous partirez à la recherche d'indices au milieu des vignes et dans les caves du vigneron, afin de résoudre le secret de cette famille. Il s’agit d’une animation ludique à partager entre amis ou en famille (sur réservation).Situé en face de l'église de la commune de Trélou sur Marne, le musée de la vigne et du champagne rassemble les outils qu'utilisaient les parents et grands parents d’un vigneron, Franck Meteyer, pour la culture de la vigne et la vinification du Champagne. C'est dans le sous-sol de son exploitation que les outils sont exposés avec des mannequins vêtus des costumes traditionnels.