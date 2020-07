Un été en Picardie : les petits trains touristiques

Le train à vapeur du Beauvaisis – Crèvecoeur-le-Grand (Oise)



© Musée MTVS

Le p’tit train de la Haute-Somme



© F3 Picardie

Le chemin de fer de la Baie de Somme

© F3 Picardie

Le Chemin de fer touristique du Vermandois : Attention, il est actuellement fermé ! (Aisne)

Les locomotives à vapeur, tortillards, et autres wagons Belle Epoque vous passionnent ou vous font rêver ? Bienvenue à bord des trains touristiques de Picardie ! Quatre associations de bénévoles passionnés, font revivre et circuler ce matériel ferroviaire chargé d’histoires.En 2017, après 4 ans de travail, grâce au travail des bénévoles du Musée des tramways à vapeur, le tortillard à vapeur circulait à nouveau. Sur cette ligne qui reliait Amiens à St Omer, c’est un tortillard qui faisait la connexion entre Crèvecoeur-le-Grand et Amiens. Depuis trois ans maintenant, il est possible d’emprunter cette voie ferrée entre Crèvecoeur et Rotangy à bord d‘une rame classée monument historique.Pour les individuels, voyages les 2 et 16 août, à 14h, 15h30 et 17h. Les groupes (plus de 20 personnes) sont accueillis tous les jours sur rendez-vous.Dans la Somme, côté terre, de Froissy à Dompierre en passant par Cappy, la ligne du P’tit train de la Haute Somme, longue de 7 kms, a été remise en service en 1971. Elle faisait partie du réseau construit par les armées françaises et britanniques pour la bataille de la Somme en 1916. Utilisée ensuite pour la reconstruction, elle a finalement été vendue à une sucrerie.Les voyages ont lieu du mardi au dimanche, 1er départ à 14h. Sur place, vous pouvez visiter les 1 800m2 du musée, qui réunit une vingtaine de 20 locomotives et 25 wagons. Tous les détails sont là Le bonus : le 7 août, entre 18 et 20h, participez à une visite insolite du musée pour découvrir l’histoire des petits trains à « voie étroite ». Une dégustation de produits locaux vous sera proposée en fin de visite.Toujours dans la Somme, côté mer, depuis 1971, ce train touristique circule sur l’ancien réseau des bains de mer créé en 1887. Du Crotoy à Cayeux-sur-Mer en passant par Saint-Valéry-sur-Somme et Noyelles, vous pourrez prendre le temps d’apprécier la diversité des paysages de la Baie de Somme, en voyageant au rythme de 25 kilomètres par heure.Pour tous les détails des parcours proposés, des horaires et tarifs, rendez-vous ici Créée en 1977, l’association du Chemin de fer touristique du Vermandois propose un parcours dans la Vallée de l’Oise. Le premier aller-retour ouvert au public, avec l'autorail X5830, entre Saint-Quentin à Origny-Sainte-Benoite a eu lieu en 1979.