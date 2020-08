Un été en Picardie : sur les traces de l'Art Déco

Dans l'Aisne

© F3 Picardie

Le bonus : tous les vendredis, l’association Art Déco et compagnie vous accueille au chalet du Marché couvert. Et le 5 septembre, elle vous propose une visite guidée de l’église St Martin.

© F3 Picardie

Dans la Somme

© F3 Picardie

Le bonus : l’office de tourisme propose une visite guidée sur cette thématique le 28 août. Sur réservation.

© F3 Picardie

Le bonus : concert à 15h du groupe The raving soul à l’occasion de la réderie au Vélodrome le 29 août et rendez-vous dès le 30 au matin sur l’esplanade de la gare pour faire un bond dans le temps avec des animations et des reconstitutions autour de la seconde guerre mondiale. Toutes les précisions.

Dans l'Oise

© D. Vermand

© F3 Picardie

L’Art Déco est, par excellence, le style des années 1920. Ce courant architectural et artistique exprime une certaine modernité, en utilisant des matériaux disparates, dont le béton. Les façades affichent bow-windows, fenêtres hublot ou frontons. Et des éléments décoratifs tels que la mosaïque, le fer forgé, ou le vitrail., a été la première ville de France à disposer d’un Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension lors de sa reconstruction en 1918. L’architecte Charles Luciani, enfant du pays, remporte le concours en 1926 et les travaux débutent en 1930. Avec le musée municipal, la ville vous propose un guide pour découvrir à pied tous ces lieux et bâtiments : de la place de l’hôtel de ville, au square Foch, en passant par le marché couvert ou encore le Palais de la Justice.Une fois à Chauny, n’hésitez pas à poursuivre votre balade jusqu’à Tergnier (à seulement 8 kms), pour découvrir la place Carnegie, l’hôtel de ville et l’église de Fargniers., est réputée pour être « la ville la plus Art Déco de France ». Chaque rue du centre-ville possède sa touche Art déco : grands magasins, édifices publics, salles de spectacle ou maisons privées. On dénombre encore aujourd'hui 3000 édifices comportant des éléments de ce style dont 277 entièrement Art Déco.L’office de tourisme organise des visites guidées , et propose aussi des promenades en autonomie avec location d’audioguide La reconstruction d’a débuté dès novembre 1918 par un plan d’alignement, d’embellissement et d’extension confié à l’architecte Louis Duthoit. Plan qui a donné naissance à un centre-ville moderne, dont les réalisations Art Déco de la rue Ernest Cauvin avec ses immeubles et son cinéma, les Grands garages de Picardie à l’angle de la rue des Trois Cailloux, où l’on retrouve aussi le magasin Aux nouvelles Galeries. Et un peu plus loin l’Académie des Beaux Arts (l’actuel Conservatoire à rayonnement régional). L’Art Déco amiénois, ce sont aussi les monuments funéraires du cimetière de la Madeleine.Presque entièrement détruite au sortir de la première guerre mondiale, la ville d’a été reconstruite en version Art Déco avec une touche de style régionaliste. Majoritairement dans le centre-ville (rues Gambetta et Curie, sur la place des Armes), elle compte au total 250 façades couvertes de mosaïque, bow windows, vitraux et autre fer forgé.Visite sur réservation à l’ office de tourisme du pays du Coquelicot Dans ce département, l’Art Déco est moins présent, mais pas absent pour autant. A Sempigny, l’église St Eloi , reconstruite en 1920, comporte diverses références Art Déco, dont son clocher, ainsi que son autel et ses fonts baptismaux décorés de mosaïque, ainsi que ses vitraux. A 7 kms de là, l’église St Géry de Varesnes , reconstruire elle aussi en 1920, offre des éléments Art déco en façade, dont sa croix en pierre et mosaïque. A voir aussi à l’intérieur, les chapiteaux décorés dans ce style.L’Art Déco est souvent confondu avec l’Art Nouveau, et c’est àque vous pourrez voir la différence entre ces deux styles, avec les nombreuses céramiques qui décorent encore les façades de l’avenue Victor Hugo. Mais aussi, rue de Calais, la maison Gréber, du nom de cette famille d’illustres céramistes ayant marqué les XIX et XXe siècles.Pour cette balade, l’office de tourisme de Beauvais a conçu une plaquette « Laissez-vous conter la céramique » , disponible sur son site internet et dans ses locaux.Le bonus : et même si les vacances touchent à leur fin, poursuivez l’évasion le 30 août au Mudo (Musée de l’Oise), avec une visite commentée de l’exposition La Galerie de peintures XVI – XXe siècles, sur la thématique du voyage. Sur réservation