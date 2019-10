Où a été prise cette photo d'un enfant à vélo dans la boue ? Le mystère passionne sur Twitter

#Photography John Bulmer (1967), A street in Northern France pic.twitter.com/86ogDLBuZy — H e t e r o t o p ia (@ArtsOfExistence) October 17, 2019

L'émotion suscité par la publication par @ArtsOfExistence d'un cliché de 1967 du photographe anglais John BULMER (ENG) fut telle que la twittosphere réussit en moins de 24h à identifier la rue de FISMES à COURCELLES-LES-LENS. Bravo à tous!#JohnBulmer #Courcelles #LEnfantAuVelo pic.twitter.com/zqmkLVxrVQ — CRABY (@CRABY4) October 19, 2019

L'auteur du cliché #JohnBulmer, qui déclina pourtant l'invitation du Sunday Times de revenir sur le lieu de certains de ses clichés, juge "interesting" l'idée de revenir à #Courcelles reprendre son cliché si nous identifions le jeune garçon.

Chiche! On le fait? RT!#LEnfantAuVelo https://t.co/EZq348guMb pic.twitter.com/zAmgcQLMAp — CRABY (@CRABY4) October 19, 2019

La photo est belle. Elle a un air de nostalgie qui attire le regard. Un enfant sur un drôle de vélo. La route n'est pas goudronnée. Derrière lui, des corons. Un cliché posté par le compte "H e t e r o t o p ia" sur Twitter.Ces derniers jours, cet enfant au vélo dans la boue a passionné certains twittos. Avec une question principale : où a été prise la photo ?La légende du tweet renseigne un peu : "John Bulmer (1967), A street in Northern France". Le nom du photographe, une année et une indication de lieu assez large. Alors où dans le nord de la France ?Les hypothèses se sont rapidement resserrées autour du bassin minier. "Oignies, je pense au mur du fond où il y un train derrière mais pas sûr", écrit par exemple daoud islamia. "Je pense que c’est à Harnes", dit un autre. La Voix du Nord a contacté le photographe . John Bulmer, qui a aujourd'hui 82 ans, répond rapidement que ses notes lui disent que la photo a été prise "entre Lens et Douai" et plutôt en 1966.Finalement, Guillaume Lecointre, qui travaille à la Voix du Nord et @LaurentK2, un internaute de Valenciennes, réussissent à retrouver le lieu précis, notamment grâce à quelques détails : motifs sur les briques, cheminée au fond çà gauche... Il s'agit de la rue de Fismes à Courcelles-les-Lens. Une qausi-certitude.Mystère résolu ? "L'émotion suscité par la publication par @ArtsOfExistence d'un cliché de 1967 du photographe anglais John BULMER (ENG) fut telle que la twittosphere réussit en moins de 24h à identifier la rue de FISMES à COURCELLES-LES-LENS. Bravo à tous!", écrit un twittos.Mais "l'affaire" ne s'arrête peut-être pas là. Des internautes veulent maintenant retrouver l'enfant photographié : "Dis la twittosphere, on retrouve le gamin?! Chiche ! Go! Go! Go!". John Bulmer, affirme désormais qu'il serait même prêt à venir en France, sur les lieux du "mystère".Alors, on apporte notre contribution à cette belle recherche. Un autre cliché du même enfant, probablement pris à la même période et retrouvé sur la banque d'images "Getty". Il a environ 8-10 ans, a les cheveux roux, un pantalon marron et un pull bleu.John Bulmer a visiblement passé un peu de temps dans la région. On trouve une belle série de clichés pris dans la bassin minier à la même époque. Avec quelques mystères à la clé ? En voici quelques-uns.