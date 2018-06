L'éTER en Hauts-de-France : 4 questions pour tout savoir sur ces trains-vacances à 2€

éTER : c'est quoi ?

La liste complète des destinations Mer Boulogne-Ville : navettes gratuites pour Nausicaá, la Vieille-ville, les plages du Portel, d’Equihen et Hardelot

Calais : navettes gratuites pour Calais Plage et Blériot Plage.

Dunkerque : navettes gratuites vers les plages de Bray-Dunes, Malo-les-Bains et Gravelines.

Etaples/Le Touquet : navettes gratuites vers Etaples, Maréis et les plages du Touquet, Merlimont, Camiers, Sainte-Cécile et Stella-Plage.

Le Crotoy : desservi par autocars à partir de la gare de Rue.

Fort Mahon : desservi par autocars à partir des gares de Rue.

Le Tréport - Mers-les-Bains : Liaison assurée par autocars uniquement entre Abbeville et la gare de le Tréport. Plages accessibles à pied depuis la gare.

Noyelles-sur-Mer : Correspondances en gare pour le Chemin de Fer de la baie de somme. Attention : Tarification spécifique à acheter et réserver à l’avance. Le titre de 2€ n’y donne pas accès.

Quend Plage : desservi à partir de la gare de Rue par autocars Rang-du-Fliers : navettes gratuites pour la plage de Berck-sur-Mer.

Wimille / Wimereux. Nature Aulnoye-Aymeries : Profitez de l’opération éTER Destination « NATURE » pour vous rendre au festival « Les Nuits secrètes » du 27 au 29 juillet.

Amiens : Partez à la découverte des célèbres hortillonnages d’Amiens, accessibles à pied depuis la gare.

Ailly-sur-Somme et sa Base nautique Chantilly : visitez le château et son domaine Compiègne : profitez de cette destination pour découvrir la célèbre forêt de Compiègne accessible très facilement par les transports urbains.

Fourmies : Au départ de cette gare, direction le Val Joly en navette, les 4 antennes de l’Ecomusée de l’Avesnois, l’étang des moines de Fourmies, la maison du bocage de Sains-du-Nord et le MusVerre.

Le Quesnoy : Découvrez la ville, ses fortifications et sa base de loisirs !

Maubeuge : Empruntez les navettes gratuites vers le musée de la faïence et de la poterie, le Fort Leveau et le Zoo de Maubeuge.

Saint-Quentin : Partez à la découverte de la réserve naturelle du Marais d'Isle accessible par les transports urbains.

Sains-du-Nord : Profitez des navettes gratuites pour le Musée des Bois jolis et découvrez la Maison du Bocage (à seulement 5 minutes à pied de la gare)

Saint-Amand-les-Eaux : admirez à la fois le patrimoine de Saint-Amand-les-Eaux mais aussi le patrimoine de la ville de Condé-sur-l’Escaut et le site minier de Wallers-Arenberg. Des navettes vous amènent vers la base de loisirs de Raismes.

Saint-Omer : Découvrez la ville et empruntez des navettes pour le marais de Clairmarais. Villes

Abbeville, Amiens, Arras, Beauvais, Bergues, Béthune, Boulogne, Calais, Cambrai, Chantilly, Compiègne, Douai, Dunkerque, Fourmies, Laon, Lens, Le Quesnoy, Lille, Maubeuge, Roubaix, Saint-Amand, Saint-Omer, St Quentin, Soissons, Tourcoing et Valenciennes.

éTER, c'est une opération qui est reconduite depuis 16 ans, anciennement intitulée "TER-mer". L'idée : permettre à tous les habitants des Hauts-de-France de vivre une ou plusieurs journées de vacances, à la mer, à la campagne ou dans des villes, en proposant le transport à un prix modique :La seizième édition de l'opération "" a été lancée ce lundi avec la mise en vente des premiers billets pour le week-end à la mer les 7 et 8 juillet. Voici les autres dates de réservation et de week-end.Les billets seront mis en vente :• à partir du 9 juillet pour le week-end du 21 et 22 juillet• à partir du 23 juillet pour le week-end du 4 et 5 août• à partir du 6 août pour le week-end du 18 et 19 août• à partir du lundi 16 juillet pour le week-end du 27, 28 et 29 juillet• à partir du lundi 2 juillet pour la période du 14 au 20 juilletL'opération est ouverte à tous les habitants de la région sans conditions. "Vous pouvez acheter jusqu’à 5 billets par personne", précise la région.Pour acheter vos billets, vous devez vous rendre dans la gare de votre choix. Plus d’informations sur : www.hautsdefrance.fr ou ww/ter.sncf.com/hauts-de-france Avec éTER, on se déplace en TER. Et une fois à destination, on prend un vélo ou un bus (gratuit ou à tarif préférentiel sur présentation du billet éTER) ou on va à pied jusqu'à une plage ou une destination touristique. Au total, 50 destinations à travers les Hauts-de-France sont proposées.La région Hauts-de-France, qui organise et finance l'opération propose plein d'idées de sorties, visites, destinations dans la carte ci-dessous.