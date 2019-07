L'éTER en Hauts-de-France : tout ce qu'il faut savoir sur ces trains à 2€

C’est parti pour le deuxième départ #éTER en direct de la gare d’#Amiens ! Cap sur le beau littoral des #hautsdefrance pour passer une belle journée en famille. pic.twitter.com/PEBN3dpPoz — Hauts-de-France (@hautsdefrance) 7 juillet 2019

Anciennement appelée TER-mer, l'opération éTER permet aux habitants de la région des Hauts-de-France de profiter de billets de train allers-retours à 2€, pendant les week-end de juillet et d'août. Une idée lancée il y a 17 ans, par la région et la SNCF. Un moyen d'inciter les Nordistes à mieux connaître leur région, et de leur offrir des vacances à moindre coût.Tous les habitants sans conditions peuvent acheter ces billets, jusqu'à 5 par personne. En 2018, plus de 100 000 d'entre eux en avaient profité.Plus de 50 destinations sont accessibles, répertoriées en trois catégories : mer, ville et nature.Les plages de Boulogne-sur-mer, Le Touquet, Dunkerque, Calais figurent notamment parmi les destinations mer. Se rajoutent Saint-Valery-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer pour cette édition 2019. Pour y aller, ce sont uniquement les week-ends du 20-21 juillet, 3-4 août (mise en vente des billets à partir du 22 juillet) et 10-11 août (mise en vente à partir du 29 juillet).Quant aux destinations nature, vous pourrez visiter Saint-Quentin, Saint-Omer, Compiègne ou Amiens, uniquement pendant les 26, 27 et 28 juillet. La mise en vente des billets débute le 15 juillet. Pour cette édition, une nouveauté : la possibilité de se rendre désormais aux Marais de Long-Longpré.Enfin, éTER se rend aussi dans les villes de la région, du 13 au 19 juillet. La mise en vente a commencé le 1er juillet dernier. Beauvais, Arras, Cambrai, Maubeuge, Chantilly, Lens... Abbeville a rejoint la liste des destinations cette année.La région a mis au point une carte interactive qui regroupe toutes les destinations et les informations pratiques. Un guide pratique est aussi téléchargeable sur le site des Hauts-de-France. Une fois arrivé à destination, d'autres réductions sont également proposées : si l'on veut prendre le bus, louer un vélo ou un pédalo, mais aussi si l'on souhaite participer à des activités culturelles.À Valenciennes par exemple, l'entrée au musée des Beaux-Arts est proposée à un tarif préférentiel sur présentation du billet de train éTER.