éTER Hauts-de-France : cet été, les billets à un euro sont plus nombreux, comment en bénéficier ?

Pour faire face au contexte sanitaire et en complément de l'opération "Pour les vacances, je pense Hauts-de-France", l'opération éTER 2020 est étalée dans le temps et davantage étoffée.

Une offre élargie

Mise en vente

Les 36 destinations

Les 9 destinations "Mer" : Boulogne-Ville ˗ Calais-Ville ˗ Dunkerque ˗ Etaples-Le Touquet ˗ Le Tréport ˗ Noyelles-sur-Mer ˗ Rang-du-Fliers ˗ Rue ˗ Wimille-Wimereux

Les 14 destinations "Nature" : Ailly-sur-Somme ˗ Amiens ˗ Aulnoye-Aymeries ˗ Chantilly ˗ Compiègne ˗ Fourmies ˗ Laon ˗ Le Quesnoy ˗ Longpré-les-Corps-Saints ˗ Maubeuge ˗ Saint-Amand ˗ Saint-Omer ˗ Saint-Quentin ˗ Sains-du-Nord.

Les 13 "villes" : Abbeville ˗ Arras ˗ Beauvais ˗ Bergues ˗ Béthune ˗ Cambrai ˗ Douai ˗ Lens ˗ Lille ˗ Roubaix ˗ Soissons ˗ Tourcoing ˗ Valenciennes.

éTER, c'est quoi ? Il s'agit de proposer à la vente près de 250 000 billets de train à un euro, pour rejoindre la "mer", retrouver la "nature" ou découvrir les "villes", les trois thèmes des sorties éTER proposés cet été.Si l'an dernier, quatre week-ends étaient inscrits au calendrier pour visiter la région à prix (considérablement) réduit et au total, 18 jours d'éTER étaient proposés pour bénéficier de ces voyages à la mer, à la campagne et à la ville ; cette année l'opération s'étend sur 49 journées, du 13 juillet au 30 août.En d'autres termes, il s'agit de moins concentrer les demandes pour réduire le risque sanitaire, après l'épisode de Coronavirus.A partir de lundi 6 juillet, 245 000 billets seront mis en vente à 1 euro l'aller sur l’Appli SNCF, le site TER et dans 21 gares de la région Hauts-de-France. Pour chacune des 49 journées, 5 000 places seront disponibles à la vente, soit 245 000 billets prévus pour l’été. Aussi, cette année les voyageurs pourront acheter indépendamment leurs billets aller et retour. Ils ne seront pas dans l’obligation de rentrer sur la même journée.A noter qu'une fois arrivé en gare, vous pouvez faire la jonction avec d'autres plages en car, gratuitement.En gare de Rue, vers Fort Mahon, Quend Plage et Le Crotoy.En gare de Noyelles-sur-Mer vers Saint Valéry sur Somme et Cayeux-sur-Mer.En gare d’Etaples vers Le Touquet.En gare de Rang-du-Fliers, vers Berck-sur-Mer