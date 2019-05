Euralille : une boutique école, pour devenir vendeur de prêt-à-porter, recrute sans CV

Décrocher un poste de vendeur en prêt a porter, un rêve inaccessible pour Quentin, jusqu'à cette proposition de formation plutôt innovante..."j'ai été aux réunions d'information. J'étais à l'écoute..Je me suis lancé et je fais partie des 12 chanceux sélectionnés", s'enthousiasme Quentin. 12 jeunes en difficulté de recherche d'emploi ont intégré, il y a quelques jours, le dispositif Skola, une formation théorique, mais surtout pratique. Durant 3 mois, ils vont travailler en situation réelle dans une boutique éphémère implantée à Euralille."A la base, ça part d'un constat que l'on a une vraie base de demandeurs d'emploi motivés et à côte de ça, un ensemble d'enseignes en recherche de candidats, et en mal de recherche de bons candidats", explique Hugo Rey, directeur du centre commercial Euralille.Skola est donc une boutique école en quelque sorte, une formation basée, avant tout, sur la motivation des jeunes candidats."On a fait totalement abstraction du CV et on a cassé les codes du recrutement, de façon à donner une vraie chance à ses jeunes d'avoir une formation qualifiante et qui leur permet de trouver un emploi, " affirme Florent De Bazelaire, directeur régional fondation des Apprentis d'Auteuil :Un dispositif déjà testé dans ce même local en octobre dernier, 9 jeunes sur 12 avaient alors décroché un emploi, à l'image d'Eric Akpla vendeur en prêt-à-porter, embauché depuis 3 mois par l'une des enseignes partenaire de l'opération..."S'il n'y avait pas eu cette formation, je ne serai pas là. Cette formation m'a également permis d'avoir plus confiance en moi sur le métier de vente-conseil magasin,"témoigne le jeune homme.Un job-dating cloturera cette formation qualifiante, un dispositif qui a déjà fait ses preuves dans d'autres régions de France.