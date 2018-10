L'eurodéputé Gilles Pargneaux, ancien proche de Martine Aubry, rallie officiellement Emmanuel Macron

Mon engagement est #européen et social démocrate. C'est ce que j'ai rappelé ajd aux journalistes/correspondants du #Nord. Avec les nationalistes menaçant l'Europe, les pro européens dt je fais partie doivent s'unir dans la voie du seul leader portant le combat €: @EmmanuelMacron pic.twitter.com/nmNJCfvmBl — Gilles Pargneaux (@gillespargneaux) 5 octobre 2018

Le député européen Gilles Pargneaux, longtemps proche de la maire de Lille Martine Aubry et encarté pendant plus de 40 ans au Parti socialiste, a annoncé ce vendredi 5 octobre qu'il, il me semble important de soutenir le président de la République dans sa démarche de défense de la construction européenne contre les nationalistes. L'Europe est en danger aujourd'hui", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Lille.Ancien premier secrétaire de la fédération PS du Nord (2005-2015), Gilles Pargneaux, 61 ans, député européen depuis 2009, dit avoir déposé cette semaineM. Pargneaux a également égratigné la politique de la maire de Lille,. "Au moment où Lille est candidate pour avoir le label 'capitale verte européenne' en 2021 , la situation en matière de", a-t-il soutenu."Bien évidemment, je serai aux côtés de ceux qui conduiront la liste En marche (...) pour donner un nouvel élan à la ville de Lille", a-t-il ajouté à propos des élections municipales de 2020.