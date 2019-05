Européennes : où le Rassemblement National (RN) réalise-t-il ses plus gros scores dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Dans le Pas-de-Calais

Le village de Riencourt-lès-Bapaume a offert au RN son plus gros score des Européennes dans le Pas-de-Calais / © Floflo62 / Wikicommons

Européennes : le Rassemblement National bien ancré à Hénin-Beaumont

Reportage d'Hélène Tonneillier et Antoine Morvan.

Dans le Nord

Rejet-de-Beaulieu, dans le Cambrésis, est la commune du Nord qui a le plus voté RN aux européennes. / © Hektor / Wikicommons

Pour ce scrutin européen, la liste Rassemblement National de Jordan Bardella a atteint un score de plus 50% dans 46 communes du Pas-de-Calais et 17 communes du Nord. C'est moins que lors des précédentes européennes de 2014 , où la liste de Marine Le Pen avait raflé une majorité de votes dans 78 communes du Pas-de-Calais et 40 communes du Nord. Mais les électeurs devaient alors choisir parmi 22 listes contre 34 dimanche dernier.Le parti d'extrême-droite est arrivé en tête dimanche dans le Pas-de-Calais, avec un score de 38,07%. C'est le 3département français qui a le plus voté RN, derrière Mayotte (45,56%) et l'Aisne (39,85%).Le village de- 17 votants pour 37 habitants - lui a offert son meilleur résultat départemental, avec 64,71% des suffrages. La commune avait déjà voté à 76% pour Marine Le Pen lors du 2tour de la présidentielle.Une nouvelle fois, le Rassemblement National réalise ses plus gros scores dans des, situées dans le(64% à Hallois, 60% à Ecoivres, 58% à Ligny-Saint-Flochel...),(60% à Léchelle, 52% à Pommera...) ou(59% à Laires, 58% à Rebergues...). Les deux-tiers des communes du Pas-de-Calais qui ont voté RN à plus de 50% ont moins de 1000 habitants.Lefait également figure de solide base électorale pour l'ex-Front National. Avec 55,90% des voix, le scrutin européen de dimanche confirme notamment son implantation à, ville dirigée par Steeve Briois et circonscription électorale qui a désigné Marine Le Pen comme députée en 2017.Le RN réalise également un très gros score à(57%),(54%),(53%),(53%),(53%),(52%),(51%),(51%),(51%),(51%),(50%) et(50%).Tous d'anciens fiefs ouvriers qui - pour la plupart - votaient traditionnellement à gauche.La liste de Jordan Bardella remporte aussi 50% des voix dans la ville de, près de Calais.Mais l'impact du Rassemblement National dans le Pas-de-Calais ne s'arrête pas là. Lors de ce scrutin européen,: 55% à Hénin-Beaumont on l'a vu, mais aussi 48% à Liévin, 46% à Bruay-la-Buissière, 43% à Carvin, 41% à Calais, 41% à Lens, 36% à Avion, 32% à Boulogne-sur-mer, 30% à Béthune et 24% à Arras où il devance de peu la liste LREM de Nathalie Loiseau.Dans le Nord, la liste menée par Jordan Bardella est également arrivée en tête dimanche avec 29,55% des voix.Elle réalise son meilleur résultat départemental à, village de 270 habitants situé dans le Cambrésis, avec 57,14% des suffrages exprimés. Les habitants avaient déjà plébiscité Marine Le Pen lors de la présidentielle, avec 76% des votes au 2tour.D'autres communes du Cambrésis ont majoritairement voté RN aux Européennes, principalement des petits villages de moins de 1000 habitants comme(56%),(54%),(53%),(52%) ou encore(51%)... la liste Bardella dépasse également les 50% dans des communes un peu plus peuplées de l'arrondissement, comme(51%) et(51%).Le RN réalise aussi un gros score à(50%), près de Douai, ainsi qu'à(51%), seule ville du Nord de plus de 10 000 habitants à avoir majoritairement voté dimanche pour le parti lepeniste.Le Rassemblement National arrive toutefois en tête des élections européennes dans six des dix villes les plus peuplées du département : 36% à Wattrelos, 30% à Dunkerque, 30% à Cambrai, 29% à Douai, 26% à Tourcoing et 20% à Roubaix.