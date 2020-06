Eurostar : Natacha Bouchart, Martine Aubry et Xavier Bertrand demandent à la SNCF la reprise des liaisons avec Londres

Martine Aubry et Natacha Bouchart, maires de Lille et Calais, ainsi que Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, ont demandé au PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou la reprise des liaisons ferroviaires entre Lille, Calais et Londres "dès la levée de la quarantaine" par le gouvernement britannique.

Les services Eurostar aux gares de Lille et Calais "ont été arrêtés fin mars du fait du confinement. Mais, malgré le déconfinement, ces services n'ont toujours pas repris. Or la liaison Eurostar entre Lille, Calais et Londres est essentielle pour l'attractivité de la région Hauts-de-France", ont-ils indiqué dans ce courrier daté de lundi.

"Quelles que soient les conséquences de la crise du Covid-19, elles ne doivent faire oublier ni la priorité de l'aménagement du territoire, ni la logique de service public qui doit permettre à des citoyens français et ressortissants européens de vivre et travailler dans ce cadre transfrontalier", ont-il poursuivi.

Aussi "nous demandons que les liaisons Eurostar des gares de Lille et Calais vers et depuis Londres soient rétablies dès la levée de la quarantaine par le gouvernement britannique".