Un ouvrier travaillant sur le site d'Eurotunnel à Coquelles a été grièvement blessé au visage après le déchaussement d'une bouteille de gaz, ce jeudi 12 septembre.



Héliporté à Lille

L'accident s'est produit vers 15H30, dans des circonstances qui restent à déterminer. Le détendeur de la bouteille, qui contient du gaz halon, a lâché et l'objet a percuté la victime de plein fouet.



Grièvement blessé, il a été héliporté au Centre hospitalier de Lille. Deux autres personnes ont été prises en charge sur place, un ouvrier plus légèrement blessé et un autre, en état de choc.?