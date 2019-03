Eurotunnel fait rénover ses navettes par Bombardier pour 150 millions d'euros

254 wagons au total

Eurotunnel, entité du groupe Getlink qui exploite le Tunnel sous la Manche, a confié mercredi pourla rénovation de ses navettes passagers au constructeur ferroviaire Bombardier.Les neuf rames, qui représentent, permettent aux automobilistes de traverser la Manche en 35 minutes sans quitter leur véhicules. Longues de 800 mètres, elles accueillent aussi des autocars.Bombardier France va concrètement dépêcher ses équipes à Coquelles pour remettre à neuf ces rames, entre 2021 et 2026. Le projet, "d'une grande complexité technologique, technique, industrielle",sur place ainsi qu'une trentaine d'ingénieurs, a précisé son président Laurent Bouyer.C'est d'ailleurs pour construire ces navettes que le constructeur canadien, près de Valenciennes, a-t-il rappelé devant des journalistes."Notre trafic est en croissance et on pense bien que ça continuera, nonobstant les événements d'ici là", a commenté le directeur général de Getlink François Gauthey, faisant allusion au Brexit. "", a-t-il ajouté.