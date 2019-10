L'ex dirigeant du LOSC et du RC Lens Xavier Thuilot nommé à Saint-Etienne avec Puel

🖊️ Claude #Puel est le nouveau manager général et entraîneur de l'#ASSE. Il s'est engagé jusqu'en 2⃣0⃣2⃣2⃣ !https://t.co/NpiXBBzDvl — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 4, 2019

Avec Claude Puel

Xavier Thuilot (52 ans), est désormais le nouveau directeur général de l'AS Saint-Etienne. Ce qui n'était qu'une rumeur persistante a été confirmée ce vendredi 4 octobre par l'ASSE dans un communiqué, qui met l'accent sur l'arrivée de Claude Puel comme manager général.Xavier Thuilot a été dirigeant du LOSC (directeur administratif puis directeur général) entre 2000 et 2009, puis directeur général du Racing Club de Lens entre 2014 et 2015.L'Amiénois arrive donc à Saint-Etienne dans un nouvel organigramme avec Claude Puel comme entraîneur, en remplacement de Ghislain Printant. Les deux hommes se connaissent bien, ayant travaillé ensemble à Lille entre 2002 et 2008.