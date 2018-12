L'ex-entraîneur du LOSC, Franck Passi, nommé adjoint de Thierry Henry à Monaco

"Passé par Marseille ou Lille, Franck Passi (52 ans) connaît bien le Championnat de France et le rôle d'entraîneur adjoint qu'il a notamment exercé auprès de Marcelo Bielsa", a écrit l'ASM sur son site internet. Il vient renforcer un staff technique de débutants et apporter son expérience d'adjoint au long cours, apprécié par Élie Baup, Michel ou Marcelo Bielsa.



Monaco, toujours relégable (19e) et à trois points du maintien, n'a remporté que trois matchs sur treize, toutes compétitions confondues, depuis le premier match d'Henry sur le banc, le 20 octobre, perdu à Strasbourg (2-1). Interrogé sur le besoin d'un adjoint connaissant le Championnat de France, Henry s'était notamment vu soumettre le nom de Franck Passi, mais avait répondu dans le vague, lors de la conférence de presse avant le 8e de finale de Coupe de la Ligue, remporté mercredi soir contre Lorient (L2, 1-0).



Au LOSC, Franck Passi avait succédé à Frédéric Antonetti, après un intérim de Patrick Collot. Il n'était resté que quatre mois dans le Nord, entre février et juin 2017, avec pour mission de de maintenir le club nordiste en Ligue 1. Il avait ensuite laissé sa place à Marcelo Bielsa.