L'ex-roi de Belgique Albert II forcé de faire un test ADN pour reconnaître ou non celle qui affirme être sa fille

Nouvelle décision le 25 octobre

La justice belge a ordonné fin octobre à l'ancien roi Albert II, 84 ans, de, offrant une victoire à Delphine Boël dans son long combat judiciaire pour faire reconnaître qu'il est son père biologique, a-t-on appris lundi.L'information annoncée par les médias belges a été confirmé par l'un des avocats de Mme Boël, Me Marc Uyttendaele., affirme être née de la longue liaison qu'a eue dans les années 60 et 70 sa mère,s, avec Albert, alors prince héritier, marié depuis 1959 avec Paola Ruffo di Calabria.L'ancien souverain, qui a régné de 1993 à 2013 et est le père du roi des Belges actuel, Philippe,Cette dernière avait introduit en 2013 une procédure de reconnaissance de paternité devant le tribunal de première instance de Bruxelles, ce qui a donné lieu à un feuilleton judiciaire à rebondissements.Dans un premier temps, en 2017,, ce qui était l'étape initiale de la procédure.Dans un arrêt le 25 octobre, la cour d'appel de Bruxelles a renversé cette décision.Elle "a décidé que Jacques Boël n'est pas le père légal ou biologique de Delphine" et "ordonné qu'Albert II se soumette à un test ADN", ont rapporté les avocats de la requérante dans un communiqué.La cour, ont-ils ajouté, a aussi chargé une experte d'un hôpital universitaire bruxellois "de procéder dans les trois mois à une expertise génétique permettant d'établir le lien de filiation entre Delphine et Albert II".Les deux parties ont de nouveau rendez-vous devant la cour le 14 février pour la reprise des débats."Si Albert II refuse de se soumettre au test,e", a souligné Me Uyttendaele..L'avocat a salué un arrêt donnant "totalement raison" à sa cliente à ce stade de la procédure, "après l'échec de toutes les démarches amiables pour que son identité, comme celle de ses enfants, soit enfin légalement reconnue".Dans cette procédure, a rappelé l'agence de presse Belga,. Il s'était livré à un test ADN qui avait